Slabi pastirji se v paniki sami razkrivajo

Na poziv papeža Frančiška slovenski skupini žrtev spolnih zlorab v Katoliški cerkvi, naj nadaljujejo boj in razkrinkajo slabe pastirje, se je Slovenska škofovska konferenca odzvala z izjavo, ki so jo žrtve, zbrane okoli zavoda Dovolj.je, zavrnile kot sprenevedavo. Škofe so pozvali, naj že začnejo razčiščevati zločine duhovnikov, saj na dolgo obljubljeno ustanovitev neodvisne komisije še vedno čakajo.

Med duhovniki pa so se našli tudi taki, ki dvomijo o papeževem opravičilu in tako nevede sami razkrivajo, kaj je papež imel v mislih z besedno zvezo slabi pastirji. Izkušeni strokovnjak, ki se ukvarja s pripravo ljudi na duhovniški poklic in poklicno spremlja področje spolnih zlorab v Cerkvi, je pojasnil miselnost in mehanizme, ki duhovnike privedejo do pometanja težav pod preprogo.