FOTO:Vladajoči LMŠ podpora spet zrasla, Desusu padla

V tednih, ko sta vlada in parlament na dopustu, so bili sodelujoči v anketi bolj kritični do njunega dela kot junija, saj sta si oba prislužila nižji srednji oceni. So se pa na tokratnem barometru, ki ga je inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana izvedel med 31. julijem in 8. avgustom na vzorcu 736 polnoletnih prebivalcev Slovenije, nekoliko premešale karte pri priljubljenosti političnih strank. Na prvih treh mestih je sicer enako zaporedje kot doslej, za njimi pa je kar nekaj sprememb.Po precejšnjem padcu od junija do julija je znova nekoliko zrasla podpora največji vladni stranki LMŠ, ki je spet sama na prvem mestu. Kot ...