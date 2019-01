Ljubljana – Na Balassijevem inštitutu bodo danes predstavili sladice iz Budimpešte in druge močnate madžarske dobrote, o teh jedeh pa bo tekel pogovor z dr. Janezom Bogatajem.



»Kulinarična kultura je neločljivi del nacionalne kulture in skozi kulinariko kultura pogosto najbolj dostopno in oprijemljivo nagovori posameznika.« Madžarska je bila lani osrednja država Slovenskega knjižnega sejma, poleg številnih prevedenih del madžarskih avtorjev (med njimi je denimo obsežno delo Vzporedne zgodbe Petra Nadasa, ki je bil častni gost sejma, v prevodu Marjance Mihelič) pa je s podporo Balassijevega inštituta izšla tudi slikovita knjiga Sladice iz Budimpešte in močnate dobrote madžarske kulinarike, so zapisali v napovedniku. Skozi to knjigo spoznavamo pecivo iz bogate budimpeške in madžarske tradicije: od slovitih tort doboš, esterhazy in orehove do prefinjenega drobnega peciva.



Posebna pozornost je namenjena močnatim jedem, ki so v spletu zgodovinskih in kulturnih dejavnikov edinstvene in tipične prav za srednjo Evropo. O vseh teh dobrotah bo na predstavitvi tekel pogovor z etnologom Janezom Bogatajem, prav tako so pripravili delavnico teh jedi in pokušnjo nekaterih najbolj tipičnih tovrstnih sladic. Kulinarično prireditev na Balassijevem inštitutu, ki domuje na Bavarski stezi 8 v Ljubljani, lahko obiščete danes med 18. in 20. uro, vstop je prost.