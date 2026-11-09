Sladkorna bolezen dolgo ne dela težav, nato pa lahko hudo udari

Lani je v Sloveniji živelo 159.800 ljudi s sladkorno boleznijo, pred desetletjem jih je bilo za 28 odstotkov manj. Na vsaka dva prebivalca, ki vesta, da imata sladkorno bolezen, pa obstaja še eden, ki tega ne ve. Ker je za paciente dobro, da čim prej odkrijejo sladkorno bolezen in se začnejo ustrezno zdraviti, so ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki bo v soboto, na NIJZ predstavili nacionalno kampanjo Skupaj odkrivajmo sladkorno, ki poteka v okviru evropskega projekta JACARDI.

Po uspešnem pilotnem izvajanju v sedmih slovenskih občinah želijo zdaj prebivalce vseh 212 občin spodbuditi, da sami preverijo svoje tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 2 s preprostim vprašalnikom Findrisk, ki je na voljo v klasični in spletni različici na spletni strani Skupaj za zdravje ter preko Qr kode. Vsak odgovor v vprašalniku o starosti, morebitni sladkorni bolezni v družini, obsegu pasu, indeksu telesne mase, prehrani in krvnem tlaku, prinese določeno število točk. Ob 15 točkah ali več je priporočljivo obiskati osebnega zdravnika, ki bo, če bo tako ocenil, opravil laboratorijsko meritev krvnega sladkorja. Pred desetletjem je bilo za 28 odstotkov manj bolnikov s sladkorno. Merjenja na sejmih in prireditvah niso primerna metoda za presejanje.