Sladkorni bolniki brez dveh zdravil

Ljubljana – V Sloveniji ni mogoče dobiti dveh zdravil, ki se pri sladkornih bolnikih tipa 2 uporabljata za zniževanje koncentracije glukoze v krvi. Bolniki se sprašujejo, kako je mogoče, da na trgu zmanjkata kar dve, zanje pomembni zdravili in kdo bi moral skrbeti, da se to ne bi zgodilo.Ena od sladkornih bolnic je bila nemalo presenečena, ko v lekarni ni mogla dobiti zdravila, predpisanega na recept. Najprej je jemala Aglurab, ker pa ji ni ustrezal, je prešla na Glucophage. Zdaj ni mogoče dobiti nobenega od njiju. Pri nadomestnem zdravilu, ki so ji ga v lekarni ponudili, je težava to, da obstaja zgolj v tisoč miligramskih ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.