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    Ta šlamastika škoduje predvsem državi, saj izpade neresno

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o dogajanju na diplomatskem parketu.
    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
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    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
    M. B., video: Marko Feist
    29. 7. 2026 | 18:07
    29. 7. 2026 | 18:07
    3:44
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    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta se tokrat lotila zapleta pri kandidaturi Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Zaradi dejavnosti sedanje slovenske vlade se je visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas odločila, da Fajonova vendarle ne bo kandidatka. »Ta šlamastika škoduje predvsem državi, saj izpade neresno, kot entiteta, ki dramatično spreminja smer, če pride do spremembe vladajoče ekipe,« je ocenil Žerdin.

    »Stran novega ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja oziroma uradna vladna stran trdi, da je bil razpis narejen nekorektno, druga stran pa pravi, da je bilo vse narejeno po dosedanji praksi,« je dogajanje opisal Markeš. Bolj ga preseneča navedba Fajonove, da ji je Kajzer pred tem celo čestital, nato pa je obrnil ploščo in se do nje nenadoma začel vesti sovražno. »Kaj se je zgodilo, katera sila je pritisnila nanj, da se je tako spremenil?« se sprašuje Markeš.

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    Komentatorja preseneča tudi, da ni zadostovalo, da bo funkcijo namesto Slovenije prevzela Danska, temveč je Kajzer Fajonovo tudi kazensko ovadil. Markeš sumi, da je morda »zunanji minister Kajzer upognil svojo hrbtenico in sprejel brezpogojno navodilo predsednika vlade Janeza Janše, ki ima določene zamere.«

    Pred tem je iz osebnih razlogov odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih, je spomnil Markeš. Meni, da je vse od vmešavanja izraelskih tajnih agentov v slovenske volitve pa do sedanjih pritiskov posledica zamere Izraela, in sicer zaradi pokončne drže Slovenije pod vlado Roberta Goloba do vprašanja genocida v Palestini.

    »Tanja Fajon je imela znotraj Golobove vlade specifično držo in si je do zadnjega prizadevala, da bi se Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike zoper Izrael na enem od mednarodnih sodišč, za kar se vlada ni odločila,« je spomnil Žerdin. ​

    »​Radikalno ponižanje Tanje Fajon je v bistvu poplačilo dolga, ki ga ima Janša do Benjamina Netanjahuja oziroma do črne kocke,« meni Markeš. Sumi, da je prav pokazati, da se zoperstavljati Izraelu ne splača, ultimativno sporočilo vsega tega dogajanja.

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    »Opozicija, sicer brez upa zmage, predlaga glasovanje o odstavitvi predsednika državnega zbora, češ da ni zaščitil ustavnih pravic opozicije, ko na dnevni red ni uvrstil zahteve opozicije za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi se ukvarjala prav z omenjeno črno kocko,« je na dogajanje v parlamentu spomnil Žerdin. Markeš meni, da je predsednik državnega zbora »velika sramota za državo«. Opozicija s tem, kljub temu, da ne bo zmagala, opozarja, da se bori za pravo stvar in obvešča javnost, je ocenil. 

    Dogajanje je šlo onkraj spora med levico in desnico, »na koncu koncev imamo razmerje med resnico in lažjo,« je ocenil Markeš. Meni, da je pri tem »najbolj perverzno, da najbolj lažniva stranka nosi ime Resnica. Se pravi, so vsi pojmi zamešani«. Relativizacija besede resnica se mu zdi nedopustna. 

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