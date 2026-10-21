Slavko Moharič ne bo nadomestni poslanec Resnice

Slavko Moharič ne bo sprejel funkcije poslanca, ki bi mu pripadla po odstopu poslanca Resnice Borisa Mijiča. V čustveni izjavi je zatrdil, da nanj ni pritiskal nihče, a ocenil, da v DZ v trenutnih razmerah ni možno konstruktivno delovati, zato bo raje ostal aktiven v lokalnem okolju. Kdo bo torej nadomestni poslanec Resnice, za zdaj še ni znano.

»Name ni bilo niti enega pritiska, niti v stranki niti od kogarkoli drugega, moja odločitev je čisto enostavna in matematična. Enostavna zato, ker v tem državnem zboru ne moreš konstruktivno delati in mi je po eni strani škoda časa, po drugi strani pa sem se odločil, da bom raje ta čas namenil lokalni skupnosti in bom tam deloval,« je svojo odločitev pojasnil Moharič.

V občini Trnovska vas namreč kandidira za župana. »Ne glede na to, kakšni bodo rezultati, bom v občini deloval konstruktivno in naprej za razvoj občine,« je dejal. Ostaja tudi aktiven v svojem podjetju, saj ima poleg zaposlitve tudi popoldanski s. p.

Med pojasnili za zavrnitev poslanske funkcije, med katero je postal tudi zelo čustven, pa je navajal tudi poročanje medijev o njem, češ da so ga »začeli mrcvariti« in so o njem širili laži še pred nastopom funkcije.

V Resnici ostaja zaradi programa in ideje

Dejal je tudi, da ostaja v stranki Resnica zaradi programa in ideje, ki da sta odlična, kljub temu da ob obstoječih razmerjih »delujejo, kot lahko delujejo«. Na vprašanje o delu vlade, ki jo Resnica podpira iz opozicije, pa je dejal, da ta »ne gre v pravo smer«. »Katerakoli vlada bi bila zdaj na oblasti, ne bi šla v pravo smer. Mi smo imeli dober namen v stranki združiti levi in desni pol, da bi začeli konstruktivno skupaj delati za državo, da se nastavijo neki dolgoročni strateški načrti za razvoj. Se je to zgodilo? Ne. Zato, ker ni interesa,« je ocenil.

Prvak Resnice in predsednik DZ Zoran Stevanović je v izjavi novinarjem dejal, da ga je Moharič o svoji odločitvi obvestil danes. Tako se zdaj pogovarjajo z drugimi kandidati, ki glede na izide volitev sledijo po vrsti, in potrebujejo nekaj dni, da bo jasno, kdo bo dejansko prišel v DZ po Mijiću. O naslednjem v vrsti, to je bil Mirko Radujković, je namreč Stevanović že podvomil, da bo pripravljen sprejeti poslansko funkcijo, saj da je postal uspešen v svetu gospodarstva. Za njim je bila uvrščena Marjana Matjašič.

DZ je sicer Državno volilno komisijo obvestil o odstopu Mijiča šele v torek, medtem ko namesto Tee Košir v poslanskih klopeh že sedi nadomestna poslanka v Demokratih Elena Zavadlav Ušaj. Odstopni izjavi Mijiča in Koširjeve je sicer DZ obravnaval hkrati. Kot je za STA pojasnil Stevanović, se je zamik zgodil, ker je Mijič dokumente po razrešitvi fizično podpisal šele v torek, saj je bil pred tem v tujini.