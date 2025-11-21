Slavoj Žižek: Brezpogojno podpiram pravico do prostovoljnega končanja življenja

»V zadnjih dneh se po digitalnih in predvsem desno usmerjenih medijih širijo povsem izmišljene novice v zvezi z mojim stališčem do prihajajočega referenduma,« je danes opozoril filozof Slavoj Žižek.

»Skrajna nesramnost teh laži dokazuje, kako malo gre nasprotnikom pravice do prostovoljnega končanja življenja v resnici za osnovno človekovo dostojanstvo,« je zapisal v nadaljevanju ter poudaril: »Da razbijem vse dvome, bi rad ponovno zatrdil, da iz spoštovanja človekove duhovnosti brezpogojno podpiram pravico do prostovoljnega končanja življenja.«

To stališče je izrazil že večkrat, med drugim na nedavni predstavitvi njegove knjige Nebesa v razsulu, ki jo je za Cankarjevo založbo iz angleščine prevedel Igor Harb. Takrat je dejal, da zakon podpira glede na izkušnje z bližnjimi, ki jim ne privošči dolgotrajnega umiranja in trpljenja.