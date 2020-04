Sledi napad na Mateja Tonina?

Zavod za blagovne rezerve: Nekdanji direktor Anton Zakrajšek trdi, da pogodb o nabavah že mesec dni ni podpisoval. Izjava ministra Zdravka Počivalška ga preseneča. »Očitno tisti, ki so delovali v ozadju in na zavod za blagovne rezerve pošiljali podatke, s kom naj izvedemo naročilo, želijo zvaliti vso krivdo na zavod in name osebno, ki sem fizično iz službe odsoten že več kot en mesec. Jaz in zavod pa naj bi bila žrtveno jagnje. Ne bo jim uspelo.« S tebi besedami se je odzval na izjavo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška nekdanji direktor Anton Zakrajšek, ki je od 20. marca na bolniški.Med nabavami, ki vzbujajo ...