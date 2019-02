Sledite sanjam in zavihajte rokave

Prvi prijavni rok poteka med 12. 2. in 18. 3.; drugi rok pa med 22. in 29. 8.

Za slovenske državljane je rezervirano 16.412 vpisnih mest. Za tujce iz držav nečlanic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva pa je namenjenih 2220 mest.

Informativni dan na filozofski fakultetii. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Študij je treba izbrati s srcem in razumom

​Več kot 19.600 dijakov bo v letošnjem študijskem letu postavljenih pred odločitev, kakšen študij izbrati. FOTO: Voranc Vogel

Vloga izobrazbe pri prehodu na trg delovne sile

Ljubljana – Še danes bodo vrata srednjih in višjih šol ter fakultet široko odprta za vedoželjne bodoče dijake in študente, ki se jim bodo izobraževalne ustanove poskušale predstaviti v kar najboljši luči. Že včeraj so devetošolci in srednješolci v zadnjem letniku množično obiskovali šole po vsej Sloveniji, v upanju, da jim bo to pomagalo ob eni težjih odločitev do zdaj: kam naj se vpišem? Prvi prijavni rok bo med 12. februarjem in 18. marcem; drugi pa med 22. in 29. avgustom.​Skoraj 17.700 devetošolcev in več kot 19.600 dijakov, ki zaključujejo srednjo šolo, je imelo včeraj in ima še danes možnost pobliže spoznati smeri in programe, na katerih bi jeseni utegnili nadaljevati svojo izobraževalno pot. Marsikdo pravi, da so mu informativni dnevi, kjer s prihodnjimi profesorji ter študijskimi kolegi vzpostavijo prvi stik v veliko pomoč, čeprav si tudi na spletnih straneh posameznih fakultet lahko preberejo kopico informacij o predmetnikih, poteku predavanj, možnostih za dodatno izobraževanje v tujini ter tudi glede dolžnosti, ki naj bi jih na posamezni stopnji študija vestno izpolnjevali.»Prišel sem si pogledat študij na strojni fakulteti, predvsem zato, ker se mi zdi, da so napovedi o poklicu dobri. Inženirje vsi iščejo, zato pričakujem, da bom imel tudi dobre zaposlitvene možnosti. Zavedam se, da je študij težji, vendar sem pripravljen trdo delati,« nam je svojo izbiro pojasnil 17-letni Jaka.Bodoči študentje se potegujejo za 18.632 vpisnih mest za prvi letnik rednega in izrednega študija. Po podatkih ministrstva za izobraževanje se je število mest za vpis v prvi letnik rednega študija v primerjavi z lani zmanjšalo za 102 vpisni mesti. V srednjih šolah pa je več kot 23.700 prostih mest, torej precej več, kot je devetošolcev.Nekateri mladi pravijo, da pri izbiri študijske smeri sledijo željam staršev, drugi izhajajo iz sebe in svojih strasti, tretji pa si kariero izbirajo na podlagi zaposlitvenih možnosti.Tudi 17-letna Magdalena se zaveda, da bo iskanje prve službe težko, vendar pri izbiri fakultete ostaja zvesta svojim strastem ter želi izbrati študij, ki jo res zanima. »Prišla sem pogledat muzikologijo, ker se že od nekdaj ukvarjam z glasbo in se mi zdi širjenje kulture zelo pomembno v našem času. Seveda je pomemben tudi tehnološki napredek, vendar mora po drugi strani človek v sebi obdržati neko kulturo, kar lahko ohranja skozi glasbo,« pojasnjuje bodoča študentka ter dodaja: »Muzikologija se mi zdi tak študij. Pokaže veliko smeri glasbe ter načine, kako o glasbi lahko razmišljamo. Glede zaposlitve bo gotovo težko. To je kljub temu moja strast, ki me spremlja že od majhnega in poskušam biti optimistična, čeprav vem, da bi bilo verjetno lažje, če bi izbrala kakšne naravoslovne študije. Ljudje moramo ostajati različni, tudi če te zanimajo stvari, ki ne prinašajo toliko denarja.«​Neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile je zelo veliko. Največ povpraševanja je po inženirjih strojništva in strokovnjakih tehnično-tehnoloških smeri, največji vpis pa po trendu lanskega leta še vedno lahko pričakujejo na družboslovnih fakultetah. Predvsem naravoslovci si prvo zaposlitev v svoji stoki lahko obetajo že pred koncem študija.Da te mora področje zanimati, se zaveda tudi 18-letna Ana, ki je včeraj obiskala fakulteto za farmacijo. »Zanima me predvsem kozmetologija, predvsem to, kakšne učinke ima na naše zdravje in videz. Imam prijateljico, ki je že končala ta študij in me je zanj navdušila. Pri njej sem tudi v praksi videla, kako se je po končanem študiju lahko nadalje izobraževala ter dobila želeno zaposlitev.«Osemnajstletni Luka si je prišel ogledat, kako poteka študij na strojni fakulteti. »Sem se želim vpisati zato, ker me zanima strojništvo. Zdi se mi, da je to perspektiven poklic, pri katerem bi tudi dejansko lahko naredil nekaj, kar bi delovalo ter izboljšalo stvari, ki obstajajo. Tudi iskanje zaposlitve ne bi smel biti velik problem. Verjamem, da bi lahko kaj našel že med študijem, gotovo pa po njem.«