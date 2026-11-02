Slepi in slabovidni morajo pokazati več kot videči sodelavci

Slepi in slabovidni mladi se pri dostopu do znanja, informacij in izobraževalnih priložnosti še vedno srečujejo z ovirami. Med glavnimi izzivi so nedostopna učna gradiva in digitalne vsebine, omejene možnosti vključujočega neformalnega izobraževanja ter pomanjkanje znanja in izkušenj pri strokovnih delavcih. Njihove težave se nadaljujejo pri prehodu iz izobraževanja na trg dela, kjer se srečajo z novimi ovirami, so glavne ugotovitve ob zaključku projekta Youth Impact.

Za čim večjo samostojnost slepih in slabovidnih mladih je pomembno, da se že med izobraževanjem naučijo uporabljati tehnologijo, ki jo potrebujejo v vsakdanjem življenju, pri pridobivanju znanja in pozneje pri delu. Pri tem potrebujejo ustrezno podporo, da lahko razvijejo spretnosti za čim bolj samostojno delovanje. Te spretnosti so pomembne tudi pri prehodu iz izobraževanja na trg dela, kjer se lahko ovire pojavijo že pri iskanju zaposlitve. O tipičnih poklicih za slepe in slabovidne ni več mogoče govoriti. V Evropi zaposlena le približno četrtina slepih in slabovidnih v delovni dobi. Nedostopni spletni portali za iskalce zaposlitve in standardizirani postopki prijave.