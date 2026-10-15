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    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Slepi nimajo enakih možnosti v izobraževanju

    Storitve celovite rehabilitacije ne sledijo potrebam uporabnikov, ob mednarodnem dnevu bele palice ugotavljajo vna ZDSSS.
    Na glasbenem festivalu Pesem vidi dlje, ki bo danes ob 17. uri v Odiseji, se bo predstavilo okoli 70 slepih in slabovidnih glasbenih ustvarjalcev iz vse Slovenije, so povedali na ZDSSS. Foto Kaja Skrbinšek/STA
    Galerija
    Na glasbenem festivalu Pesem vidi dlje, ki bo danes ob 17. uri v Odiseji, se bo predstavilo okoli 70 slepih in slabovidnih glasbenih ustvarjalcev iz vse Slovenije, so povedali na ZDSSS. Foto Kaja Skrbinšek/STA
    Andreja Žibret
    15. 10. 2026 | 05:00
    7:31
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    Ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice so v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) pozvali državo, zdravstveno stroko, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, razvijalce tehnologij in celotno družbo, naj prevzamejo svoj del odgovornosti za enakopravno vključevanje slepih in slabovidnih.

    Bela palica ni le pripomoček za samostojno gibanje, temveč tudi jasno sporočilo družbi, da ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Žal pa jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri, so včeraj opozorili v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Danes bodo v Odiseji v Ljubljani ob 17. uri organizirali glasbeni festival Pesem vidi dlje. Na odru se bo predstavilo okoli 70 slepih in slabovidnih glasbenih ustvarjalcev iz vse Slovenije. Na pomen zgodnjega odkrivanja očesnih bolezni, sodobnega zdravljenja in pravočasne rehabilitacije so ob mednarodnem dnevu bele palice opozorili tudi strokovnjaki na Očesni kliniki UKC Ljubljana.

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