Slepi nimajo enakih možnosti v izobraževanju

Ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice so v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) pozvali državo, zdravstveno stroko, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, razvijalce tehnologij in celotno družbo, naj prevzamejo svoj del odgovornosti za enakopravno vključevanje slepih in slabovidnih.

Bela palica ni le pripomoček za samostojno gibanje, temveč tudi jasno sporočilo družbi, da ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Žal pa jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri, so včeraj opozorili v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Danes bodo v Odiseji v Ljubljani ob 17. uri organizirali glasbeni festival Pesem vidi dlje. Na odru se bo predstavilo okoli 70 slepih in slabovidnih glasbenih ustvarjalcev iz vse Slovenije. Na pomen zgodnjega odkrivanja očesnih bolezni, sodobnega zdravljenja in pravočasne rehabilitacije so ob mednarodnem dnevu bele palice opozorili tudi strokovnjaki na Očesni kliniki UKC Ljubljana.