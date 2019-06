Slepi se še vedno spoprijemajo z ovirami in nedostopnostjo

Učbeniki bi morlai biti dostopni tudi v brajici

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije poudarjajo, da bi morali vsi slepi in slabovidni dobiti pod enakimi pogoji kot videči vse učbenike in drugo gradivo v njim dostopni obliki –​ brajici, zvokovno gradivo, v povečanem tisku. Foto: Reuters

Ljubljana – Prvi teden v juniju zaznamujemo. Nekaj prireditev in aktivnosti se je že odvilo, druge bodo potekale do sobote. Ob tej priložnosti opozarjajo tudi na probleme, med njimi stater zaplemba posestva na Okroglem pri Naklem.Danes boslepih in slabovidnih priredilo družabno, in sicer ob 15. uri, napripravljaza samopomoč,pa napovedujevečerniskupaj s tamkajšnjimi ljudskimi pevkami. Za jutri ptujsko društvo napoveduje, medtem kovabi na, kjer si bodo ogledali etnografski muzej in Ljubljanski grad.​Številne prireditve so potekale že od 1. junija, ko je zveza društev slepih in slabovidnih (ZDSSS) organiziralater desetprstno tipkanje za slepe in slabovidne. Izvedli so delavnico Življenje v temi, s katero so predstavili slepoto in slabovidnost. Člani novogoriškega medobčinskega društva so se udeležili zaključne konference, kjer so med drugim predstavljali. V Kopru so pripravili mednarodni turnir v govorečem pikadu, na Ptuju likovno delavnico, v Celju prireditev Slepi Celju, Celje slepim, v Ljubljani pa vrtno kegljanje.Zveza v tednu slepih opozarja in ozavešča videče, kakšne so potrebe slepih in slabovidnih in katere prilagoditve vsakodnevno potrebujejo. In seveda, kako pomembno je skrbeti za za svoj vid., tokrat še posebej na dva.Prvi je, delovnih zvezkov in drugega gradiva, s čimer se spoprijemajo slepi in slabovidni učenci, dijaki in študenti ter njihovi starši. Ob iztekajočem se šolskem letu se že sprašujejo, ali bodo njihovi otroci septembra pravočasno dobili vse učbenike v dostopnih oblikah, saj so pri tem starši navadno prepuščeni samim sebi. Poudarjajo, da bi morali vsi slepi in slabovidni dobiti pod enakimi pogoji kot videči vse učbenike in drugo gradivo v njim dostopni obliki –​ brajici, zvokovno gradivo, v povečanem tisku. Na to so opozorili tudi ministrstvo za izobraževanje, odgovore so jim obljubili do konca maja, a jih še niso prejeli.Drugi problem je, ki jo ie izvedel sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Posestvo je slepim in slabovidnim pred več kot 80 leti podaril monsinjor Tomo Zupan. Čeprav zvezo pri tem podpirajo lokalna skupnost, svet za invalide in ministrstvo za delo, je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov za to gluh in jim odreka vse pravice do posestva.