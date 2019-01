SLG Celje: Osebe, ki je opozorila na Kobalov plagiat, ne bomo razkrili (VIDEO)

Profesionalci espe je plagiat predstave italijanskega avtorja Alda Nicolaja. FOTO: Jaka Babnik

Z Borisom Kobalom ne bodo več sodelovali

Direktorica celjskega ljudskega gledališča Tina Kosi pravi, da so vsi zelo razočarani. FOTO: Jaka Babnik

V Slovenskem ljudskem gledališču v Celje so na novinarski konferenci predstavili okoliščine umika predstave Profesionalci espe s sporeda, potem ko se je izkazalo, da jekomedijo zgolj prevedel od italijanskega avtorjaPri celjskem ljudskem gledališču so zatrdili, da so za njimi stresni dnevi. Ko so dobili prve namige o plagiatu, so najprej priložnost za zagovor ponudili Borisu Kobalu, obenem pa so strokovnjaki pregledali obe besedili in takoj ugotovili, da gre za prevod z zelo majhnimi odstopanji.Direktorica gledališča Tina Kosi je potrdila, da so predstavo takoj umaknili s sporeda, gledališče pa je utrpelo precejšnjo gospodarsko škodo, saj so že izplačali trinajst tisoč evrov bruto honorarja Borisu Kobalu, gledališče pa bo ostalo brez vseh dohodkov zaradi odpovedanih predstav. Nastalo škodo bodo skušali povrniti po sodni poti.V gledališču nočejo razkriti osebe, ki je opozorila na plagiat, lahko se javi zgolj sama. Hkrati so zatrdili, da s Kobalom ne bodo več sodelovali, kar pa ne velja za njegovega sina, saj ni vpleten v plagiat predstave Profesionalci espe.Vodstvu gledališča se je Boris Kobal že odzval. Zavzel se je za čimprejšnjo in mirno rešitev ter pozval, naj problem družno rešijo, a so možnost sestanka pri celjskem gledališču zavrnili.Razočarani so tudi igralci, saj so v predstavo vložili veliko dela, nihče med njimi pa ni pričakoval, da je kaj takšnega sploh možno.