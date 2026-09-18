Šli ste k specialistu, zaradi bolniške pa morate do osebnega zdravnika. Zakaj?

Človek gre na specialistični pregled – ORL, alergolog, dermatolog idr. –, nato pa mora zaradi bolniške odsotnosti še do osebnega zdravnika. Temu mora pojasnjevati, koliko časa je trajal pregled in koliko časa je porabil za pot do zdravstvene ustanove. Čeprav je obisk specialista že evidentiran v zdravstvenem sistemu, se odsotnost z dela ne uredi avtomatično. Zakaj mora pacient, ki odide na specialistični pregled, bolniški stalež urejati pri svojem osebnem zdravniku? In zakaj tega ne more avtomatično urediti specialist, ki je pregled opravil, prek sistema oziroma v povezavi z osebnim zdravnikom? Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) priznavajo, da gre za nepotrebno administrativno breme, in napovedujejo spremembe. Ocenjujejo, da bi bilo mogoče z ustrezno zakonsko spremembo pomembno ...