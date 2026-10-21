Slovenca v središču finančne afere v Dubaju

V tujini odmevajo finančne težave investicijske skupine AIX, ki jo je vodil Slovenec – drug Slovenec pa je domnevno dejanski lastnik. Podjetje je leta vlagateljem vračalo donose ter imelo svoje moštvo v formuli dve in tri, zdaj pa vlagatelji ne morejo do milijonskih naložb.

Podjetje je vlagatelje pridobivalo tako s sodelovanjem s sinom lokalnega bogataša kot z globalno promocijo. Ime in logotip AIX sta se znašla na letalih prevoznika Emirates, na rokavih dresov španskih nogometnih prvoligašev Celte iz Viga, s svojim moštvom pa je podjetje vstopilo tudi v formulo dve in tri. Zdaj vlagatelji tožijo podjetje za milijonske zneske: samo en britanski vlagatelj tarna o 46 milijonih evrov dolga.