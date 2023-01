Slovence podražitve prizadele manj od evropskega povprečja

Konec leta 2022 je vodilno svetovno združenje za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN v sodelovanju z Inštitutom Mediana raziskovalo mnenja več kot 29.000 ljudi iz 36 držav sveta. Zaradi skrb vzbujajočih podatkov o zviševanju življenjskih stroškov je Mediana objavila podatke o zaznavi potrošnikov in njihovem soočanju s podražitvami.

Presenetljivi podatki kažejo, da je draginja prebivalce Slovenije prizadela precej manj od prebivalcev Hrvaške in Srbije pa tudi manj od evropskega in globalnega povprečja. Kar 27 odstotkov vprašanih še vedno živi udobno, 55 odstotkov ne živi niti udobno niti težko, 15 prebivalcev pa se preživlja le s težavo. Delež prebivalcev, ki se preživljajo s težavo je bistveno nižji od globalnega povprečja, ki znaša kar 36 odstotkov, in skoraj dvakrat nižji celo od evropskega povprečja, kjer se težko preživlja 29 odstotkov prebivalcev. Na Hrvaškem je delež teh 26-odstoten in v Srbiji kar 36-odstoten.

Ocene so sicer subjektivne, in ne povezane z objektivno merljivimi prihodki. Največ ljudi, kar 48 odstotkov, je mnenja, da živijo udobno v gospodarsko sicer ne najbolje situirani Indiji in na Filipinih, medtem ko jih je v Evropi največ, 45 odstotkov, na Finskem. Največ, kar 76 odstotkov, se jih preživlja težko v Argentini, v Evropi pa največje težave pestijo Grke, saj jih težko živi kar 48 odstotkov.

Zanimivo se tudi manj Slovencev od evropskega povprečja prilagaja spremembam. Čeprav je takih, ki so bili v spremembe prisiljeni, 45 odstotkov, 30 odstotkov pa jih prilagoditve načrtuje v prihajajočih mesecih, je to opazno manj od Hrvaške, Srbije ali Evrope. Nadpovprečno število ljudi v Sloveniji, skoraj petina, ne namerava uvesti nobenih sprememb, da bi znižali življenjske stroške.

Raziskava je potekala med devetim oktobrom in desetim decembrom 2022 v 36 državah sveta. V njej je sodelovalo 29.739 ljudi. Statistična napaka znaša med 4,4 in 2,5 na intervalu zaupanja 95 odstotkov. V Sloveniji je raziskavo prek spletnega panela izvedel Inštitut Mediana ne vzorcu 511 polnoletnih državljanov.