Slovence v svetu moramo povezati v ‘kulturno mrežo‘  

Kot narod bi si to, čemur v svetu rečejo kulturna diplomacija, lahko in morali privoščiti, je prepričan minister za kulturo Zoran Poznič. Foto Voranc Vogel

Peter J. Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, je sprejel predstavnike pol milijona Slovencev v svetu. Foto: Igor Zaplatil

Ljubljana – Slovence, ki so z vseh koncev sveta - od Kanade, Avstralije, iz evropskih držav, ZDA, Južne Amerike - v teh dneh prileteli na obisk svoje oziroma domovine svojih staršev in dedov, sta danes sprejela tudi ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik ter kulturni minister Zoran Poznič.Pol milijona Slovencev so na seji sveta vlade za Slovence po svetu zastopali Česnikovi in Pozničevi gostje, ki so prisotne najprej spomnili na dogovor ponedeljkovega delovnega sestanka. Na njem so izpostavili, kaj v matični domovini pogrešajo. Med drugim so predlagali, da bi Slovenija ustanovila centralni nacionalni arhiv, ki bi skrbel tudi za arhive Slovencev po svetu. »Razseljeni« si nadalje želijo, da bi slovenska vlada z njimi vzpostavila tvorni sistem komuniciranja. V praksi to pomeni, da bi bili seznanjeni z vsemi aktualnimi gostovanji Slovencev na kateri koli svetovni celini. Vladi so predstavili tudi priporočila o vizumskih sistemih …»Njihove želje so realne,« je za Delo ocenil kulturni minister Poznič in dodal: »In tudi nujne.« Slovenija bi po njegovem lahko podobne »hiše slovenske kulture«, kakršno ravno zdaj za čas predsedovanja naše države Evropski skupnosti pripravljajo v Bruslju, postavila tudi v državah, kjer živijo »množice naših ljudi« - od Južne do Severne Amerike. »A to mora biti odločitev na ravni vlade, ne le našega ali zunanjega ministrstva,« je dejal Poznič, »saj bi nam te 'hiše' pomagale vzpostaviti mrežo kulturnih društev po vsem svetu, ki nosijo predznak slovenski.« Kot narod bi si to, čemur v svetu rečejo kulturna diplomacija, lahko in morali privoščiti, je prepričan minister Poznič.