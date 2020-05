FOTO:Slovenci bi v politiki spet radi videli nov obraz

Ljubljana – Družba Valicon je končala novo raziskavo Politikon, ki jo izvajajo na velikem vzorcu okoli pet tisoč anketiranih. Njihova zadnja meritev je bila izvedena med 13. in 18. majem in kaže precej bolj izenačen rezultat vodilnih strank, kot ga prikazujejo nekatere druge ankete. Iz vseh pa je očitna sprememba trenda – ponoven vzpon LMŠ in padec podpore SDS. »Odgovori med drugim kažejo, da se antijanševski sentiment krepi,« povzema Andraž Zorko iz Valicona.»Namen zelo velikega vzorca je opazovanje prehodov podpornikov oziroma volivcev v času med dvema meritvama ali med volitvami in meritvami,« pojasnjuje Zorko. ...