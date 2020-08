Slovenci in Avstrijci odhajajo, Nemci ostajajo

Včeraj na Hrvaškem 136 okužb

Vnesenih bo 80 okužb

Na Institutu Jožef Stefan so na podlagi predvidevanj, da se bo od petka do vključno včeraj vrnilo 80.000 slovenskih turistov, ocenili, da bo v našo državo vnesenih 80 okužb z novim koronavirusom. Po tem, ko se turisti ne bodo več mogli vrniti v Slovenijo brez karantene, pa bo po njihovem število okužb, vnesenih v državo, padlo na dve na dan. Napovedujejo, da bo v Sloveniji v prihodnjih dneh povprečno 44 pozitivnih testov na dan, in obenem ugotavljajo, da število vseh dnevnih pozitivnih testov narašča hitreje od števila dnevnih uvoženih primerov, kar pomeni, da je Slovenija predvidoma v fazi »širjenja okužb v epidemiološko zajezenih mikrožariščih, ki bodo, upajmo, kmalu ugasnila«.

Na IJS tudi navajajo, da je v drugem valu hospitaliziranih in bolnikov na intenzivni negi približno 80 odstotkov manj kot v prvem, umrlih pa je kar približno 90 odstotkov manj, predvidoma zaradi mlajše starostne strukture potrjeno okuženih in izboljšanega imunskega sistema vseh v poletnem času. Če se bo okužba prikradla v kakšen dom za starejše, bo stanje bistveno slabše.

Zagreb – Hrvati so izjemno zadovoljni; od 1. do 23. avgusta so dosegli 67 odstotkov lanskega turističnega prometa. V Hrvaški turistični skupnosti pravijo, da Slovenci in Avstrijci sicer res odhajajo, a v velikem številu ostajajo Nemci, vsak dan z letali prihajajo tudi Britanci.»Konec tedna je iz Hrvaške odšlo več turistov iz Avstrije in Slovenije, medtem ko številni gostje iz Nemčije ostajajo. Čeprav smo v Veliki Britaniji na seznamu tveganih držav, letala z novimi britanskimi turisti vsak dan redno pristajajo na letališčih v Dubrovniku in Splitu. Prav tako vabimo vse turistične skupnosti, da v skladu s priporočili iz prejšnjega tedna skupaj s turističnimi subjekti na njihovem območju vsem zainteresiranim turistom zagotovijo testiranje na novi koronavirus ter jim s tem omogočijo čim daljše in nemoteno bivanje v naši državi,« je izjavil, direktor Hrvaške turistične skupnosti, kjer niso želeli komentirati zadnjih ukrepov slovenskih oblasti, povezanih s prehajanjem slovensko-hrvaške meje. Brez komentarja v zvezi s tem so bili tudi na hrvaškem veleposlaništvu v Ljubljani.Staničić je povedal, da imajo po odličnem avgustu zelo dobre napovedi za september, in sicer iz držav, v katerih niso uvrščeni na tako imenovani rdeči seznam. »Turistični promet bo v prihodnje odvisen od epidemiološke slike znotraj države, na nas pa je, da se še naprej obnašamo odgovorno in upoštevamo predpisane ukrepe ter zmanjšamo število okuženih. Tako si bomo spet pridobili zaupanje določenih držav, saj se seznami spreminjajo vsaka dva tedna,« je rekel Staničić. Včeraj so sicer na Hrvaškem potrdili 136 okužb z novim koronavirusom, največ spet v Dalmaciji. V bolnišnicah se je zdravilo 163 ljudi, skupaj je v državi aktivno okuženih 2212 ljudi.Na Hrvaškem si veliko obetajo tudi od mednarodne oznake za varna potovanja, ki so jo pridobili od World Travel & Tourism Council (WTTC). Po besedah hrvaške ministrice za turizem in šport Nikoline Brnjac je to pomemben korak pri zagotavljanju in stabilizaciji ne le trenutne sezone, temveč tudi za prihodnji razvoj tega zelo pomembnega gospodarskega področja.Po podatkih sistema eVisitor so imeli na Hrvaškem od 1. do 23. avgusta več kot 2,3 milijona prihodov in 17,6 milijona prenočitev. Največ prenočitev so ustvarili v Istri (4,3 milijona), Kvarnerju (3,5 milijona), v Splitsko-dalmatinski (3,4 milijona), Zadrski (3,2 milijona), Šibeniško-kninski (1,4 milijona), Dubrovniško-neretvanski (990.000) in Liško-senjski županiji (636.000 prenočitev).Največ prenočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, približno 4,3 milijona, kar je 90 odstotkov lanskega prometa. Sledijo Hrvati (3,3 milijona prenočitev, kar je toliko kot lani) in Slovenci z 2,6 milijona prenočitev, kar je 94 odstotkov lanskega prometa. Turistično najbolj oblegane destinacije v avgustu so bile: Vir, Rovinj, Medulin, Poreč, Crikvenica, Umag, Mali Lošinj, Novalja, Split in Pulj.Zadnji konec tedna so imeli na Hrvaškem več kot 200.000 prihodov in 1,8 milijona prenočitev, od začetka leta pa 6,5 milijona prihodov in več kot 44 milijonov prenočitev, kar je 53 odstotkov lanskega prometa v istem obdobju.