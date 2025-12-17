Slovenci med najbolj zadovoljnimi v EU

Približno 96 odstotkov Slovencev je zadovoljnih s svojim življenjem, s čimer se uvrščajo na sam vrh med državljani EU in precej nad povprečje ostalih držav članic, kažejo rezultati jesenske raziskave Eurobarometer. Prav tako je večina anketiranih državljanov Slovenije, in sicer 64 odstotkov, optimističnih glede prihodnosti EU.

Okoli 96 odstotkov vprašanih iz Slovenije je v jesenski izdaji Eurobarometra izrazilo zadovoljstvo s svojim življenjem, kar je najvišja raven od začetka meritev in eden najboljših rezultatov v EU. V povprečju je namreč v EU z življenjem zadovoljnih 86 odstotkov ljudi, Slovenija pa se z zadovoljstvom uvršča tik za Dansko in ob bok Irski.

Približno 74 odstotkov vseh anketirancev na ravni EU meni, da je njihova država imela korist od članstva v EU. 59 odstotkov je optimističnih glede prihodnosti EU, 83 odstotkov pa se tudi strinja, da bi morala unija okrepiti svojo gospodarsko neodvisnost in razširiti trgovinske odnose z državami po vsem svetu.

Anketiranci v Sloveniji in na ravni EU so kot ukrep, ki bo kratkoročno imel največji pozitivni vpliv na življenje, izbrali zagotavljanje miru in stabilnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Sloveniji je medtem 64 odstotkov vprašanih optimističnih glede prihodnosti EU, 88 odstotkov pa želi, da bi unija okrepila gospodarsko neodvisnost, je sporočila Evropska komisija.

Kot največje izzive za EU so anketiranci tako na ravni unije kot Slovenije med drugim izpostavili vojno v Ukrajini, migracije ter varnost in obrambo. Državljani Slovenije pa so kot največji izziv za lastno državo izpostavili zlasti rast cen in življenjskih stroškov, zdravje in gospodarsko stanje države.

Anketiranci v Sloveniji in na ravni EU so kot ukrep, ki bo kratkoročno imel največji pozitivni vpliv na življenje, izbrali zagotavljanje miru in stabilnosti.

Glede stanja evropskega gospodarstva 46 odstotkov Evropejcev meni, da je zdaj dobro, 46 pa, da je slabo. Približno polovica anketirancev meni tudi, da bo evropsko gospodarsko stanje v naslednjih 12 mesecih ostalo stabilno.

Raziskava prav tako kaže, da je 51 odstotkov slovenskih anketirancev zadovoljnih z delovanjem demokracije v državi. V Evropsko unijo jih medtem zaupa 40 odstotkov, zaupanje v nacionalne politične institucije pa je dokaj nižje. Vladi denimo zaupa le 27 odstotkov, parlamentu 26 odstotkov, političnim strankam pa zgolj 13 odstotkov vprašanih v Sloveniji.

Eurobarometer potrjuje tudi izrazito previden odnos Slovencev do medijev. Največ zaupanja uživa radio, najmanj pa spletna družbena omrežja. Velika večina vprašanih meni, da so lažne ali zavajajoče informacije resna grožnja demokraciji.