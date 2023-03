Slovenci nori na opremo za borilne in ekipne športe

Zadnji podatki podjetja za primerjavo cen in spletno nakupovanje Ceneje.si kažejo, da slovenski potrošniki vse bolj povprašujejo po športni opremi in prehranskih dodatkih. Iz tega je mogoče sklepati, pravijo, da se vse več ljudi zaveda pomena zdravega življenjskega sloga. Največ zanimanja je trenutno za opremo ekipnih in borilnih športov.

Po navedbah skupine Heureka, pod njeno okrilje spada tudi največja platforma za primerjalno spletno nakupovanje v Sloveniji Ceneje.si, delež spletne prodaje v kategoriji športa že nekaj let nadpovprečno raste. Zdrav življenjski slog vsebuje redno telesno aktivnost in ustrezno prehrano, pravijo, vzporedno z njim pa raste povpraševanje po izdelkih iz kategorije športne opreme ter po prehranskih dodatkih. Letos je mogoče na podlagi podatkov skupine Heureka opaziti skok povpraševanja znotraj posameznih kategorij, povezanih s telesno aktivnostjo in vadbo v Sloveniji in bližnjih državah.

Podatki podjetja Ceneje.si kažejo, da se je povpraševanje po opremi za borilne športe v primerjavi s preteklim letom povečalo za 26 odstotkov. Opaziti je tudi povečano povpraševanje po opremi za ekipne športe. Porast, kar 219-odstoten, je občuten predvsem pri opremi za rokomet, pri opremi za odbojko so zabeležili 67–odstotno rast, pri nogometni opremi 48-, hokejski 42- in pri košarkarski opremi 32-odstotno rast. Vse kaže, da se želja po rekreaciji vrača in se bo trend pri slovenskih potrošnikih tudi v prihodnje krepil, ocenjujejo pri Ceneje.si.

Sicer pa je David Čreslovnik, direktor podjetja Ceneje.si, konec lanskega leta glede letošnjih trendov v spletnem nakupovanju napovedal, da se spletni kupci »ne bodo več odločali impulzivno, temveč bodo več časa namenili informiranemu in preudarnemu nakupovanju – tudi s pomočjo platform za primerjalno spletno nakupovanje«. Glede na raziskavo, ki sta jo oktobra lani izvedla Ceneje.si in trženjskosvetovalna agencija Valicon, vsaj enkrat na leto na spletu nakupuje milijon Slovencev, kar 600.000 pa skoraj že enkrat na mesec. Posamični lanski nakup je v povprečju znašal sto evrov, »na vlak spletnega nakupovanja« pa so – tako Čreslovnik – skočili tudi »naši starši, babice in dedki«. Stabilno jedro je po njegovem še vedno močna generacija X z veliko kupno močjo, povečuje pa se pritisk milenijcev in generacije Z. Predstavil jih je kot »izjemno zahtevne uporabnike, ki si želijo gladke uporabniške izkušnje, nakupujejo s pomočjo svojega mobilnega telefona, so nelojalni, zelo impulzivni, a hkrati sposobni racionalnega odločanja«.

Domače telovadnice

Kot še ugotavljajo pri Ceneje.si, je vpliv pandemije spremenil življenjske navade potrošnikov. Covid-19 je upočasnil svet, okrepil pa potrebo po gibanju. Zaradi zaprtja telovadnic in fitnes centrov se je povečalo število nakupov v blagovnem segmentu športne opreme; potrošniki so lahko tako vadbo izvajali tudi doma. V 2020, sredi epidemije covida, se je po podatkih portala Ceneje.si povečalo povpraševanje po ročnih utežeh, trampolinih, kotalkah in tekaških stezah. Povečala se je tudi prodaja koles, ki pa je bila zaradi primanjkljaja v dobavnih verigah omejena. »Potrošniki niso kupovali koles, ki so jih želeli, temveč tista, ki so bili v tistem trenutku na voljo,« pojasnjuje Čreslovnik.

»Neverjeten skok« v prodaji tekaških smuči in čevljev ter pohodnih palic v letu 2021 pripisujejo zaprtju smučišč. Čreslovnik dodaja, da »se je povečalo tudi število nakupov električnih koles, ki so postala izjemno priljubljena pri novi skupini kolesarjev«. Gre za kolesarje, ki ne zmorejo dolgih oziroma zahtevnih poti s kolesi, medtem ko jim električna različica po Čreslovnikovih besedah omogoči ravno toliko rekreacije, kot si je želijo.

Energetska kriza upočasnila nakupe

Lanske razmere v Ukrajini, ki so povzročile grožnje z energetsko krizo, so imele za posledico občuten padec prodaje in so povečale delež odloženih nakupov, še ugotavljajo pri Ceneje.si: »Športna oprema, ki so jo potrošniki kupili v preteklosti, bo uporabna več let, zato je bil padec prodaje v mnogih kategorijah celo nekoliko pričakovan.«