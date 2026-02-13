Slovenci se med vsemi državljani EU počutijo najmanj ogrožene

Več kot dve tretjini oziroma kar 68 odstotkov prebivalcev EU verjame, da je varnost njihove države ogrožena, kaže javnomnenjska raziskava Eurobarometer, ki je bila objavljena danes pred začetkom Münchenske varnostne konference.

Najbolj ogrožene se počutijo državljani Francije, kar 79 odstotkov jih meni, da je njihova domovina ogrožena, Nizozemske (77 odstotkov) in Danske (76 odstotkov). Med vsemi državami v EU pa je po prepričanju njenih prebivalcev najmanj ogrožena Slovenija, kjer se 16 odstotkov vprašanih prebivalcev močno strinja s trditvijo, da je njihova država ogrožena, 34 odstotkov pa se s trditvijo strinja do neke mere. Da je njihova država ogrožena, torej meni polovica Slovencev.

Za Slovenci se najmanj ogrožene čutijo na Hrvaškem in Češkem. V obeh državah se 52 odstotkov prebivalcev močno ali delno strinja s trditvijo, da je njihova država ogrožena. Nasploh se prebivalci močnih držav evropskega severozahoda počutijo mnogo bolj ogrožene od prebivalcev manjših in revnejših vzhodnih držav, je razbrati iz javnomnenjske ankete.

Po velikem vlaganju v oboroževanje v EU v preteklem letu skoraj tri četrtine vprašanih (74 odstotkov) odobrava trenutno raven obrambnih naložb ali celo meni, da bi jih bilo treba še povečati. Glede na občutek ogroženosti ni presenetljivo, da je takih največ v Franciji, kjer bi izdatke za obrambo še povečalo kar 43 odstotkov prebivalcev, največji delež prebivalstva, ki meni, da EU trenutno za vojsko zapravi ravno prav (54 odstotkov), pa živi na Portugalskem.

Glede na stopnjo občutka ogroženosti tudi ni presenetljivo, da izmed vseh državljanov EU največji delež Slovencev (27 odstotkov) meni, da države EU preveč denarja namenijo za oboroževanje, kljub temu pa je še vedno za spoznanje več takih, ki menijo, da nameni premalo (28 odstotkov).

V raziskavi, ki je bila opravljena med 5. in 12. januarjem letos, je sodelovalo 27.292 Evropejcev iz 27 držav članic. Njeni rezultati bodo vodilo in podpora evropski komisiji pri oblikovanju politik, je sporočila komisija.