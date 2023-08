Slovenci so sprejeli na stotine tujcev, ki so obtičali

»Ob poplavnem kaosu v Sloveniji so še posebej veliko srce pokazali prebivalci občine Zagorje ob Savi. Na stotine dopustnikom je bilo zaradi poplav onemogočena vrnitev domov. V zelo kratkem času so za vse, ki so obtičali na slovenskih cestah, organizirali hrano, pijačo in prenočišče.«

Kronen Zeitung poroča o srčnih Zagorjanih. FOTO: Arhiv Kronen Zeitung

Tako je v nedeljo o tem, kako so obtičali na poplavljenem območju sredi Slovenije, poročal avstrijski Kronen Zeitung. Zgodbo o izjemno veliki pripravljenosti za pomoč v sosednji državi jim je zaupala družina Mayer iz Spodnje Avstrije.

Družina Mayer v petek še ni vedela, kaj jih čaka v Sloveniji. Žena, mož in otrok so se iz Ljubljane peljali v smeri Celja, ko so bili obveščeni o nepopisnem zastoju na avtocesti A1. »Zato smo se odločili, da se peljemo po regionalnih cestah,« je družina Mayer povedala za časnik.

Hudo presenečenje v Zagorski dolini

Na svoji poti so opazili, da so številni vodotoki prestopili bregove. Tudi njive in travniki so bili poplavljeni. »A cesta je bila v redu in veliko turistov je zapeljalo po stranskih cestah,« so pripovedovali. Kmalu po tistem, ko so že bili mimo Zagorja ob Savi, pa je sledilo neprijetno presenečenje: cesta je bila zaprta, reka Sava jo je že poplavila. Iskanje alternativnih poti v Avstrijo bi bilo zaradi poplav zaman.

Družina Mayer. FOTO: Arthiv Kronen Zeitung

»V Zagorju nas je ustavilo več mimoidočih in nam izročilo obvestilo, da ne moremo nadaljevati poti in naj prenočimo v športni dvorani,« se spominjajo Mayerjevi. Rečeno storjeno: družina se je odpravila prenočit v dvorano. »Zagorjani so vse organizirali v zelo kratkem času in bili izjemno prijazni ter prijetni,« pravijo navdušeno. Poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo. In to za okoli dvesto ljudi, ki so vsi obtičali na poti!

Prizadete so v soboto prebivalci Zagorja seznanili, po katerih poteh še lahko razmeroma varno pridejo v Maribor ali Ljubljano. »Vse je bilo res dobro organizirano!« so pomoč, ki so jim jo izkazali v Zagorju, pohvalili Mayerjevi. Oddahnili so si lahko še isti dan, ko so se varno vrnili domov.