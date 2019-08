Slovenci so za zafrkancijo

Emil Filipčič je pisatelj, legenda, je File. En njegov roman drugega prehiteva. Desetletja je ustvarjal na pisalnem stroju, kjer dejansko tipkamo, potem jih je vzela zgodovina. Računalnike je preskočil, tako da romane zdaj piše. Z roko

Akcija Zdravje 2019 ima en sam, pač sila pomemben nasvet – gibanje je ena najpomembnejših arcnij. Brez stranskih učinkov.



Na svetu ni pravice, zato imajo ženske trikrat pogosteje revmatoidni artritis kot moški. Tudi pri okužbah sečil so nekoliko na slabšem, tako da poletje pod pokom zanje ni vedno najprijetnejše. Zaradi teh okužb pogoltnem 15 odstotkov antibiotikov.

Moderna Sahara je prava paša, nikakor pesek v oči, prav lepo se imamo pa tudi pod Karavankami, med Ajdno, simbolnim domom Valvazorja in Turško jamo.



Če hočete biti vsaj približno zdravi kot ribe, jih uživajte, uvod v pojedino pa si okrancljajte z aperitivi. Ti so v kulinariki to, kar je prolog v roman ali na francoskem touru.



Če imate križe in težave s križnimi vezmi, natančno prelistajte tokratno prilogo. Ko to opravite, pa odidite ven in si nadenite sončna očala. Ki naj bodo retro.