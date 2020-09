FOTO:Slovenci v bibliji medicinske znanosti

Icodec je prvi inzulin na svetu, ki ima potencial injiciranja enkrat tedensko. Na fotografiji inzulinski set.

Namesto vsak dan bo z novim inzulinom možno injeciranje enkrat na teden. Foto Blaž Samec

Kmalu sto let od odkritja inzulina

Rezultati kliničnih testiranj

Priznanje za UKC in slovenske zdravnike

V Sloveniji več kot 140 tisoč bolnikov z diabetesom

Slovenija med najbolj uspešnimi

Slovenija se po zdravljenju sladkorne bolezni uvršča med najuspešnejše države EU. Odstotek inzulinske terapije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 je primerljiv z Nemčijo in Švedsko. Bolezen je pogostejša pri moških kot pri ženskah. Ugotovljeno sladkorno bolezen ima vsak peti moški in vsaka deseta ženska nad 65 let. V starosti med 25 in 74 let je imelo leta 2016 sladkorno bolezen 6,9 odstotka vseh prebivalcev Slovenije.

Vključenost Slovenije in UKC v raziskavo je priznanje za institucijo in za zdravnike.

Pridobiti tako študijo pomeni veliko odgovornost, dobre reference in tudi ekonomsko korist.

Bolnikom s sladkorno boleznijo – v Sloveniji jih je zdaj že več kot 140.000 – se napoveduje boljše in lažje obvladovanje bolezni. Klinično testiranje 247 bolnikov z diabetesom tipa 2 v EU, ZDA in Kanadi, v katerega so bili vključeni tudi slovenski bolniki, je pokazalo, da bazalnega inzulina ne bo treba več injicirati vsak dan, ampak le enkrat na teden.Strokovni članek o kliničnem testiranju novega inzulina icodec je bil objavljen v četrtek v reviji The New England Journal of Medicine, bibliji medicinske znanosti. Soavtor članka je tudi slovenski zdravnik, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana, ki je bil od začetka vključen v snovanje kliničnega testiranja, priprave in testiranje.»To je prvi bazalni inzulin na svetu, ki ima velik potencial, da bo spremenil zdravljenje diabetesa tipa 2,« je dejal dr. Janež.Če bo šlo vse po načrtih, se sprememba zdravljenja obeta leta 2023, ko naj bi bilo po končani tretji fazi kliničnega testiranja novo zdravilo predvidoma registrirano.Sprememba bo največje olajšanje prinesla bolnikom in tistim, ki zanje skrbijo.»Injicirati zdravilo enkrat na teden ima veliko prednosti pred vsakodnevnim: starejšim, ki živijo sami, bodo svojci lažje vbrizgali zdravilo enkrat na teden, prav tako bo lažje tudi v domovih za starejše, kjer je veliko obolelih za diabetesom,« napoveduje sogovorec.Že sama napoved možnosti spremenjenega zdravljenja je vplivala tudi na borzno dogajanje. Vrednost delnic vodilnega danskega farmacevtskega podjetja Novo Nordisk, ki je inzulin icodec razvilo, se je v četrtek, ko so bila dognanja objavljena, zvišala.Dokler znanstveniki niso pred stoletjem odkrili inzulina, so ljudje zaradi povečanega sladkorja v krvi umirali. Bilo je leta 1923, ko so z inzulinom, pridobljenim iz pasjih jeter, rešili življenje 14-letnemu dečku, ki je že vidno hiral in pred katerim je bilo morda samo še nekaj dni življenja. Zdravje se mu je tako rekoč čez noč izboljšalo, z inzulinom pa so začeli sčasoma zdraviti vse več bolnikov.Na čedalje večje potrebe po njem so lažje odgovorili po letu 1955, ko so odkrili sestavo molekule inzulina, kar je kasneje v postopku genskega inženiringa omogočilo ustvariti bakterije, ki proizvajajo humani inzulin.Farmacevtska podjetja inzulin ves čas izboljšujejo, pri čemer gre za to, da daljšajo razpolovno dobo inzulina in da inzulin povzroča manj hipoglikemij – ogrožujočih stanj, ko se zaradi preveč inzulina zniža sladkor v krvi toliko, da možgani ne morejo več delovati, bolnik se lahko tudi onesvesti in umre. To dvoje – učinkovitost in varnost novega inzulina icodec, ki ima razpolovno dobo kar teden dni – so klinično testirali v ZDA, Kanadi in Evropi.Razpolovna doba tako imenovanega bazalnega inzulina, ki ga tudi v Sloveniji tako kot po vsem razvitem svetu dobijo bolniki, kadar druga zdravila za zmanjševanje sladkorja v krvi niso več učinkovita, je bila pred 70 leti, ko so ga razvili, pet do deset ur. Treba ga je bilo vbrizgati bolniku enkrat ali dvakrat na dan, imel je veliko tveganj za hipoglikemijo in ni enako dobro »pokrival« sladkorja v krvi ves čas.Farmacija je iskala izboljšave in pred dvema desetletjema dala v rabo prvo spremenjeno generacijo bazalnega inzulina, ki ima bolj enakomeren farmakogenetski profil in daljšo razpolovno dobo – pol dneva, kar pomeni, da si ga bolniki še vedno dajejo enkrat ali dvakrat dnevno, a omogoča bolj enakomerne vrednosti sladkorja v krvi.Zadnjih nekaj let izpopolnjujejo drugo generacijo inzulinov, katerih razpolovna doba je en dan.Vodilno farmacevtsko podjetje v Evropi za to področje Novo Nordisk pa je razvilo novi inzulin, ki si ga bodo bolniki – ko bo postopek razvoja in registracije zdravila pripeljan do konca – lahko vbrizgali enkrat tedensko, je pojasnil prof. dr. Andrej Janež.»V klinično testiranje novega inzulina je bilo vključenih 247 bolnikov z diabetesom tipa 2 iz sedmih držav, med njimi 17 Slovencev. Poleg Slovenije so sodelovale ZDA, Kanada, Grčija, Poljska, Slovaška in Češka. V Sloveniji smo spremljali bolnike v UKC Ljubljana in Zdravstvenem domu Koper. Raziskava je trajala 26 tednov, zdravniki pa smo se zavezali, da se bomo ves ta čas vsak teden enkrat srečevali z vsakim bolnikom in spremljali, kako mu gre. Študija je bila zasnovana kot randomizirana dvojno slepa. To pomeni, da ne bolnik ne zdravnik, ki je bolnika vodil, nista vedela, ali dobiva bolnik novo ali staro zdravilo,« je pojasnil prof. dr. Andrej Janež, ki je vodil evropski del raziskave.»Vsem bolnikom se je glukoza v krvi uredila v želenih vrednostih. Videli smo, da ima novi inzulin izraziti potencial, da bo spremenil zdravljenje diabetesa tipa 2,« je povedal sogovornik.Ugotovitve kliničnih testiranj so nedvoumne: novi inzulin icodec, injiciran enkrat tedensko, je po učinkovitosti zniževanja glukoze v krvi in varnosti primerljiv z inzulinom glargin, ki ga bolnikom vbrizgavajo vsakodnevno, je zapisano v zaključku članka. Med ključnimi neželenimi učinki, povezanimi z inzulinom, med skupinama ni bilo razlike, večina neželenih dogodkov je bila blaga in noben resen dogodek ni bil povezan s preizkušanimi zdravili. Ko bodo opravili še tretjo fazo kliničnih testiranj na nekaj tisoč bolnikih po vsem svetu – to bo predvidoma do leta 2022 –, se bo novi inzulin potegoval za registracijo in uporabo pri vseh bolnikih z diabetesom tipa 2, ki inzulin potrebujejo. Do bolnikov bi lahko zdravilo prišlo leta 2023, napoveduje sogovorec.»Raziskava ima izjemno pomemben rezultat, zato jo je ugledna revija New England tudi objavila. Pri tem se je zgodilo nekaj zelo zanimivega: ko so prišli rezultati študije v torek prvič v javnost, so delnice Novo Nordiska na borzah poskočile! In ne prvič. Že po prvi virtualni predstavitvi le dela izsledkov junija letos se je vrednost delnic povišala. To je prvi inzulin na svetu, ki ima potencial injiciranja enkrat tedensko. Zelo pomembno je imeti v Evropi portfelj novega inzulina,« meni prof. dr. Janež.Vključenost Slovenije in UKC v raziskavo pomeni priznanje za institucijo in za zdravnike. Sogovorec pripisuje del zaslug tudi kompetentnemu strokovnemu vodstvu UKC. »Prisluhnilo je in krepi raziskovalno delo, da se na terciarni ravni vzpostavljajo mednarodna testiranja, s čimer bo Slovenija postala konkurenčna in kompetitivna drugim zahodnoevropskim državam. Pridobiti tako študijo pomeni veliko odgovornost, dobre reference in tudi ekonomsko korist,« je povedal sogovorec.Na velikokrat očitano sodelovanje zdravnikov in farmacije odgovarja, da je v svetu odnos med farmacijo in zdravniki običajen in zelo dobro reguliran. Brez kliničnih raziskav farmacija ne bi mogla razviti ničesar novega.Slovenske objave v reviji The New England Journal of Medicine niso zelo pogoste, pove. »To je revija z najvišjim faktorjem vpliva na svetu, kar 74. Objavlja največje dosežke v medicini, članke o prelomnih raziskavah, ki potencialno ali pa dejansko spremenijo zdravljenje neke bolezni, in take, ki pojasnijo neki nov patohistološki mehanizem. Revijo ureja uredniški odbor z najbolj kompetentnimi mednarodnimi ocenjevalci na svetu. Več mesecev traja, da sprejmejo in objavijo članek, ko in če presodijo, da je primeren,« pojasni.Sladkorna bolezen tipa 2 je v vsem svetu, tudi v Sloveniji, v porastu. Razlogi za to so v sodobnem načinu življenja s čedalje več sedenja, vse več ljudi ima prekomerno telesno težo in se premalo giblje.Poglavitni razlog za porast bolezni pa je staranje prebivalstva. Lani je bil skoraj vsak peti prebivalec EU star 65 let in več, naraščajoči trend staranja pa lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Spremljevalke starosti so kronične bolezni, med najpogostejšimi je prav sladkorna bolezen. Pri starejših se število bolnikov s sladkorno boleznijo povsod v svetu hitro povečuje, narašča pa tudi med prebivalstvom srednjih let in med mladimi, kar pripisujejo nezdravi prehrani z veliko ogljikovimi hidrati in sladkim pijačam.Sladkorno bolezen je mogoče preprečiti ali vsaj odložiti njen nastanek v poznejša leta z zdravim načinom življenja: z rednim gibanjem, zdravo prehrano in vzdrževanjem normalne telesne teže.V Sloveniji je več kot 140 tisoč bolnikov z diabetesom, med njimi približno 5000 z diabetesom tipa 1. To so tisti bolniki, ki jim je trebušna slinavka povsem odpovedala in potrebujejo inzulin od začetka pojava bolezni do konca. V raziskavo o delovanju tedenskega injiciranja inzulina še niso bili vključeni, saj je mehanizem delovanja inzulina in potreb po njem pri teh bolnikih bolj zapleten. Po napovedih prof. dr. Janeža bodo vključeni v tretjo fazo preizkušanja novega inzulina.Med bolniki z diabetesom tipa 2 – to so tisti, ki jim trebušna slinavka še deluje, a ne zadostno – jih v naši državi inzulin potrebuje približno 33 tisoč. Ti bodo – kot kaže – po letu 2023 lahko prešli z dnevnega injiciranja zdravila na injiciranje enkrat na teden.