FOTO:Slovenci v Videmski pokrajini umirajo na obroke

Špeter - Glede na podatke stalnega prebivalstva, padca rodnosti in starosti prebivalcev bo zadnji Benečan izumrl približno leta 2150, nakazuje črnogleda projekcija sveta zamejskih Slovencev v Videmski pokrajini na severovzhodu Italije. Grozeče realnosti se skupnost zaveda, jasnih protiukrepov za svetlejšo prihodnost pa še nima. »Ni zgolj vprašanje, kaj bo z Benečijo in ostalimi, če se takšen trend nadaljuje, temveč, kaj bo, če se celo poslabša,« je pogledal v realnost Riccardo Ruttar (Rihard Rutar), profesor in publicist, dolgoletni član čedajskega Slovenskega raziskovalnega inštituta. Dolgo let je raziskoval prav ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.