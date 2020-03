Slovenci vse bolj zaskrbljeni  

FOTO: Leon Vidic/Delo

Stopnja zaskrbljenosti bistveno večja

Malo več optimizma

Javnomnenjska raziskava, ki jo je družba Valicon opravila včeraj popoldne, kaže, da je dobra četrtina anketiranih zelo zaskrbljena zaradi epidemije koronavirusa. A se je med vprašanimi občutno popravila ocena razvoja dogodkov. Menijo namreč, da gredo stvari v zvezi s širjenjem virusa sars-cov-2 na bolje. Več kot polovica jih ocenjuje, da so vladni ukrepi še vedno premalo strogi.Valicon je raziskavo izvedel v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si, v njej pa je sodelovalo 507 anketirancev. Po rezultatih javnomnenjske raziskave je zaskrbljenost zaradi širjenja novega koronavirusa postala vsesplošna. Izraža jo namreč kar 86 odstotkov vprašanih oziroma za deset odstotnih točk več kot pred tednom dni. Spremenilo se je tudi razmerje med tistimi, ki so zelo zaskrbljeni, in tistimi, ki so zmerno zaskrbljeni. Tako je zelo zaskrbljenih 27 odstotkov vprašanih (pred tednom dni jih je bilo 19 odstotkov), zmerno zaskrbljenih pa je 59 odstotkov vprašanih (pred tednom dni jih je bilo 57 odstotkov). Podobno raziskavo je družba Valicon izvedla prejšnji teden, v njej pa je takrat sodelovalo 1129 anketirancev.Razmerje med zmerno in zelo zaskrbljenimi je zdaj dve proti ena, še pred tednom dni je bilo to razmerje tri proti ena. Iz tega je sklepati, da se je v tednu dni stopnja zaskrbljenosti med anketiranci občutno povečala, kar pomeni, da gre za vsesplošno zaskrbljenost, ugotavljajo na Valiconu.Kar 81 odstotkov vprašanih na prvo mesto postavlja skrb za lastno družino, na drugem mestu ostaja skrb, da se te razmere ne bodo kmalu končale – tako jih namreč meni 51 odstotkov. Na tretjem mestu sta skrb za lastno zdravje (44 odstotkov vprašanih) in gospodarske posledice (mnenje 43 odstotkov vprašanih). Dobrih 60 odstotkov vprašanih ocenjuje, da so vladni ukrepi premalo strogi, 35 odstotkov pa jih ocenjuje, da so ravno pravšnji. Da so vladni ukrepi preveč strogi, pa meni pet odstotkov vprašanih.Čeprav 59 odstotkov vprašanih meni, da gredo »stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji na slabše«, pa je ta delež precej nižji kot pred tednom dni, ko je to menilo 86 odstotkov vprašanih. Sorazmerno s tem se je občutno popravil delež tistih, ki menijo, da gredo stvari na bolje. Tako namreč meni 41 odstotkov vprašanih, pred tednom dni jih je bilo takšnega mnenja le 14 odstotkov.