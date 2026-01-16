Slovenec postal generalni direktor nemške skupine Lactalis

Lactalis skupina Nemčija je v četrtek seznanila javnost, da ima od prvega januarja letos novega generalnega direktorja: po desetih letih vodenja Ljubljanskih mlekarn je krmilo nemške skupine prevzel Tomaž Žnidarič. Slednji je sicer dolgoletni sodelavec v skupini Lactalis, ki je že od leta 2011 opravljal naloge generalnega direktorja Lactalis Bosna in Hercegovina.

Ko je pred 15 leti prevzel funkcijo vodilnega moža Ljubljanskih mlekarn, je napovedal, da bodo ostali zanesljiv poslovni partner in največji odkupovalec slovenskega mleka. Leta 2019 so Ljubljanske mlekarne postale najboljše proizvodno podjetje v državi, Žnidarič pa ga je uspešno vodil tudi skozi turbulentne čase epidemije koronavirusa.

V časih Žnidariča so Ljubljanske mlekarne prve prejele enotni zaščitni znak nacionalne sheme »izbrana kakovost – Slovenija«, ki ga je podelilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. FOTO: Uroš Hočevar

»Pod njegovim vodstvom je Lactalis Slovenija dosegel konstantno rast in okrepil vodilno pozicijo vseh slovenskih znamk v vseh kategorijah na trgu,« so slovenske uspehe njihovega novega generalnega direktorja opisali iz Lactalis skupine Nemčija.

»Vodenje podjetja kot generalni direktor na izjemno zahtevnem trgu je bilo tako zahtevno kot tudi nagrajujoče. Skupaj z izjemno ekipo smo dosegli rekordne rezultate in zgradili močne, uspešne blagovne znamke,« je Žnidarič slovo v četrtek tudi sam oznanil na družbenem omrežju linkedin ter uspehe utemeljil s strastjo, vzdržljivostjo in ekipnim delom. Žnidaršiča je prvega septembra lani na čelu Ljubljanskih mlekarn nadomestila direktorica Maja Zdeličan iz Zagreba.

Vidim zelo velik potencial, da še naprej gradimo našo prisotnost na trgu in spodbujamo inovacije.

O svoji novi funkciji pa je Žnidarič iz Münchna zapisal: »Lactalis Gruppe Deutschland je eden ključnih trgov skupine z 1,2 milijarde evrov prihodkov in tremi proizvodnimi obrati.« V svoji novi vlogi bo 52-letni Slovenec odgovoren za strateški nadaljnji razvoj nemške podružnice ter za krepitev položaja podjetja Lactalis kot vodilnega ponudnika visokokakovostnih mlečnih izdelkov.

Tomaž Žnidarič je deset let vodil Ljubljanske mlekarne. FOTO: Anže Petkovšek

Skupina Lactalis s sedežem v francoskem Lavalu je v letu 2024 dosegla 30,3 milijarde evrov prometa. Z več kot 85.500 zaposlenimi in 270 proizvodnimi lokacijami po vsem svetu je Lactalis zastopan v več kot 150 državah sveta. Žnidarič pa poudarja, da je nemški trg zelo pomemben za skupino: »Vidim zelo velik potencial, da še naprej gradimo našo prisotnost na trgu in spodbujamo inovacije.«