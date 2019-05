Slovenija bi papežu podarila čebelnjak

Vlada je sprejela načrt aktivnosti za projekt Svetovni dan čebel do leta 2022. Temelji na treh prednostnih nalogah. Krepil bo ozaveščanje o pomenu čebel in divjih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti in preprečevanje lakote v svetu ter ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti ter zdravje in gospodarstvo. Vzpostavil bo ukrepe za zmanjšanje ogroženosti medonosne čebele in divjih opraševalcev ter krepil promocijo svetovnega dneva čebel, slovenskega čebelarstva in Slovenije v svetu.



Osrednji slovenski dogodek letošnjega svetovnega dneva čebel, drugega zapored, bo na gradu na Ravnah na Koroškem 18. maja, organizirala ga bo Čebelarska zveza Slovenije, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa bo častni pokrovitelj. Osrednja slovesnost na mednarodni ravni bo 20. maja na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu.



Glavna tema letošnjega praznika opraševalcev bo opolnomočenje žensk skozi čebelarstvo. Ob robu dogodka v Rimu je predviden tudi obisk na Svetem sedežu, Slovenija želi papežu podariti čebelnjak, ki bi ga postavili v vatikanskih vrtovih.



Svetovni dan čebel bodo zaznamovali z dogodki v Beogradu, Skopju in Bukarešti, ki se jih bo udeležila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Njena državna sekretarja pa bosta na dogodkih na Kitajskem, v Nemčiji, Zagrebu in Črni gori.

Predlog za obvezno označevanje porekla mešanice medu

V zadnjem letu so na ministrstvu za kmetijstvo izpeljali več aktivnosti, povezanih z zaščito medonosnih čebel in drugih opraševalcev. Na predlog Čebelarske zveze Slovenije so evropski komisiji predlagali spremembo evropske direktive o medu in uvedbo obveznega označevanja mešanice medu po poreklu oziroma izvoru. »To je zelo pomembno tudi za zaščito pridelovalcev medu v posameznih državah članicah,« meni Pivčeva.

Za čebelarje bo več denarja

V prihodnji finančni perspektivi bo kmetijska politika namenila 70 odstotkov več denarja za financiranje različnih ukrepov na področju čebel. Marca je ministrstvo na evropsko komisijo poslalo triletni program ukrepov za čebelarstvo za obdobje do 2020, ki ga je pripravilo v sodelovanju z deležniki s področja čebelarstva. Zanj bo na voljo 304.000 evrov. Pripravilo je program ukrepov za zmanjšanje ogroženosti čebele in drugih opraševalcev ter program razvoja odličnosti na področju čebelarstva, ki bo temelj delovanja čebelarske akademije.

Prihaja nagrada zlata čebela

Aktivnosti, povezane s čebelami, bodo na kmetijskem ministrstvu v prihodnje tesneje načrtovali v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve, za kar so dobili dodaten denar iz državnega proračuna. Prihodnje leto pa bodo začeli podeljevati mednarodno nagrado zlata čebela za najbolj inovativne projekte s področja čebelarstva. Pravilnik za dodelitev nagrad je v pripravi.