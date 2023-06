Slovenija bi sledila Nemčiji in proevropskim silam

V nadaljevanju preberite:

Opozicijo, konkretno SDS, skrbi, da se je Slovenija pridružila neformalni skupini devetih držav, ki se zavzemajo za odpravo veta v skupni zunanji in varnostni politiki, in da o tem ni bilo nobene razprave na odboru državnega zbora za zunanjo politiko. Proevropsko usmerjena zunanja ministrica Tanja Fajon miri, da je to šele začetek zelo napornega in dolgotrajnega procesa.

Fajonova zagotavlja, da bo Slovenija aktivna pri pripravi vseh možnih scenarijev, kako uporabljati instrument tako imenovane zasilne zavore, ki je ključen za zaščito vseh slovenskih vitalnih nacionalnih interesov, kadar se glasuje s kvalificirano večino. »Slovenija je dolgo nasprotovala odpravi veta pri skupni zunanji in varnostni politiki. Nasprotovanje je bilo zapisano v strateških dokumentih, na primer o delovanju Slovenije v institucijah EU. Argument je bil, da bodo velike članice EU povozile male, ki bodo ostale brez svoje zunanje politike,« spomni dr. Marko Lovec, strokovnjak za zadeve EU s FDV. Vlada Janeza Janše je odpravi veta nasprotovala zaradi posebnih odnosov z ZDA pod nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom pa zaradi zavezništva z madžarskim premierom Viktorjem Orbánom in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.