Slovenija bo še nekaj časa čakala na novo veleposlanico ZDA

Ameriški senat v prejšnjem zasedanju do konca 2018 ni potrdil imenovanja Lynde Blanchard na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji, zato je šla njena nominacija v skladu s senatnimi pravili avtomatično nazaj v Belo hišo. Ta mora nominacijo zdaj spet poslati nazaj v senat.



Senatni odbor za mednarodne odnose je nominacijo Blanchardove prejel junija lani, zaslišanje je bilo opravljeno avgusta in odbor jo je brez težav potrdil septembra 2018.



Vendar njeno imenovanje skupaj z mnogimi drugimi ni prišlo na vrsto za glasovanje v celotnem senatu do konca leta 2018 in senat ga je v novem sklicu 3. januarja v skladu s poslovnikom vrnil v Belo hišo. Poleg Blanchardove se je v podobnem položaju znašlo še več deset drugih kandidatov.



Predsednik ZDA Donald Trump mora zdaj nominacijo še enkrat poslati v senat, kjer mora kandidatka še enkrat skozi postopek, vendar ne nujno skozi novo zaslišanje, ki ga je že prestala in dobila pozitivno mnenje odbora.

V takšnih primerih gre običajno za rutinsko ponovitev birokratske vaje – sprejetje nominacije v odboru in napotitev na glasovanje v celoten senat. Pri Blanchardovi ni bilo nič spornega lani in nobenega razloga ni, da bi bilo kaj narobe letos.



Seveda pa ima predsednik tudi možnost, da za položaj, s katerega se je lani sredi leta po izteku mandata poslovil Brent Hartley, predlaga koga drugega.



Dodatna težava je v tem, da Blanchardova, čeprav bi senat zadevo opravil po hitrem postopku, v Slovenijo ne bo mogla takoj. Zunanje ministrstvo je namreč med uradi ameriške zvezne vlade, ki nimajo potrjenega proračuna za letos in nimajo denarja za normalno delovanje.



V centru ameriške diplomacije tako kot drugod v zveznih institucijah delajo pripravniki, šefi in nujno osebje, ki ne prejema plačila. Ministri plače dobijo in zanje je predvideno celo povišanje plače, medtem ko je Trump za vse druge civilne uslužbence vlade odredil zamrznitev povišanja zaradi varčevanja.



Dokler se Trump in kongresni demokrati ne bodo nehali prepirati okrog financiranja zidu ali kakšne druge pregrade na meji z Mehiko, bo ministrstvo opravljalo le najnujnejša opravila, med katere napotitev novih veleposlanikov v tujino ne spada.