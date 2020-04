Slovenija bo sprejela štiri begunske otroke z grških otokov

Bruselj - Slovenija bo sprejela štiri otroke brez spremstva, ki živijo v katastrofalnih razmerah v taboriščih na grških otokih. To je po videokonferenci s kolegi iz držav članic EU v izjavi za bruseljske dopisnike napovedal notranji minister Aleš Hojs.



Otroci, ki bodo predvidoma prepeljani v Slovenijo v drugi polovici maja, bodo stari do deset let. Tako bi se po Hojsovih pojasnilih izognili položaju, ko bi sprejeli osebe, ki so v resnici starejše, kot naj bi bile, in bi namesto otroka, starega 14 let, prišel dvajsetletnik. Slovenija se je za tak korak odločila iz solidarnosti z Grčijo, od koder je prejela zaprosilo notranjega ministra. Pred sprejemom bodo potekala še usklajevanja z drugimi resorji, predvsem z ministrstvom za delo, saj je treba urediti oskrbo, varstvo in vzgojo otrok.



Doslej je sprejem mladoletnikov brez spremstva napovedalo okoli ducat članic Evropske unije. Sredi aprila so bili prvi prepeljani v Luksemburg in Nemčija. Slovenija bo po besedah ministra Hojsa sledila temu, kako druge države v praksi izpolnjujejo napoved o sprejemu mladih beguncev. Načrtovan je sprejem okoli 1600 mladostnikov iz taborišč na egejskih otokih.



Ob koncu dela bivše vlade Marjana Šarca je tedanji notranji minister Boštjan Poklukar pojasnjeval, da Slovenija ni naklonjena premeščanju mladih beguncev iz Grčije, ker je že tako pod pritiskom odprte balkanske poti; takšne odločitve pa da mora sprejemati vlada s polnimi pooblastili.