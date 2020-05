Slovenija danes vstopa v novo normalnost

Bogoslužje v verskih objektih ob ustrezni varnostni razdalji

V mestnih občinah bodo znova pobirali parkirnine na javnih občinskih površinah. Kot so sporočili iz združenja mestnih občin, so se za potezo odločili zaradi prezasedenosti in dolgotrajnega parkiranja v mestnih središčih. Mestna občina Ljubljana bo sicer še naprej zagotavljala brezplačno parkiranje na območju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za tam zaposlene.

Slovenija se je prebudila v jutro, ki nekoliko bolj spominja na čas pred epidemijo. Ponovno se – z omejitvami – zaganja nemalo dejavnosti.Od danes naprej je dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov. Mize bodo razporejene tako, da bo med obiskovalci vsaj meter in pol razdalje, gostje pa bodo morali ob uporabi sanitarij oziroma vstopu v drug zaprti prostor uporabiti masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela.Odpirajo se tudi trgovine do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora (to ne velja za tiste v trgovskih centrih, razen če ima prodajalna v trgovskem centru svoj vhod). Trgovine, ki omogočajo pomerjanje oblačil, bodo morale med drugim zagotoviti razkuževanje in učinkovito prezračevanje kabin za pomerjanje po vsaki uporabi.Svoja vrata prav tako odpirajo frizerski, kozmetični in masažni saloni. Skupna je zahteva, naj se stranke naročajo po telefonu in naj se storitve opravljajo ob točno določenem terminu, saj čakanje v salonu z izjemo spremljevalcev otrok in invalidov ni dovoljeno.Sproščene so tudi storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev in storitve fotografov, fotokopirnic, urarjev ter zlatarjev, če je stik s potrošnikom minimalen.Verniki bodo ponovno smeli opravljati bogoslužje v verskih objektih, pri tem pa bodo morali obdržati ustrezno varnostno razdaljo (1,5 m) in, med drugim, nositi zaščitno masko.Treninge bodo pričeli tudi vrhunski športniki v nekontaktnih disciplinah; prav tako so od danes dovoljeni individualni kondicijski treningi (tudi v ekipnih športih). Ker pa niti vlada niti Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) še nista posredovala podrobnih navodil, je Olimpijski komite Slovenije (OKS) zvezam svetoval, naj počakajo z zagonom treningov. Da v soboto nis(m)o imeli nove okužbe s koronavirusom , je bilo po mnenju infektologinje in vodje strokovne skupine ministrstva za zdravjeposledica vladnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Ali bo današnje rahljanje ukrepov vodilo do novega porasta okužb, bo znano v enajstih do trinajstih dneh.