    Slovenija

    Slovenija dela na pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu

    Predlog o pristopu k tožbi so na zunanjem ministrstvu že pripravili.
    Razmere v Gazi se ne spreminjajo na bolje, pravzaprav je veliko pesimizma. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp
    Razmere v Gazi se ne spreminjajo na bolje, pravzaprav je veliko pesimizma. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp
    STA
    19. 1. 2026 | 17:45
    Slovenija resno dela na pristopu k tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ), je danes izjavila zunanja ministrica Tanja Fajon. Potrdila je, da so predlog o morebitnem pristopu na ministrstvu pripravili, a da obstaja še nekaj korakov, o katerih se morajo pogovoriti. Dodala je, da bo odločitev na koncu sprejela vlada.

    Tanja Fajon za Delo: Postavili smo se na pravo stran zgodovine

    »Razmere v Gazi se ne spreminjajo na bolje, pravzaprav je veliko pesimizma. Vidimo, da se nadaljujejo siloviti napadi na civilne cilje, da še vedno ni zadostne humanitarne pomoči... Veliko se pogovarjamo, kako zagotoviti, da to krhko premirje vzdrži v Gazi,« je ob robu sprejema diplomatskega zbora na Brdu pri Kranju povedala Fajon.

    Doslej se je tožbi pridružilo že več držav, med njimi Španija, Brazilija, Irska, Turčija in Belgija.

    »Tako, da Slovenija tu zelo resno sedaj dela na pristopu k primeru Južne Afrike oziroma genocidnim ravnanjem na sodišču,« je nadaljevala. Potrdila je, da so predlog o pristopu k tožbi na zunanjem ministrstvu že pripravili, a da obstaja še nekaj korakov, o katerih se morajo pogovoriti.

    Turčija obtožuje Izraelce, Izraelci in Američani pa Iran

    O pridružitvi tožbi se po njenih besedah pogovarjajo s premierjem Robertom Golobom, pa tudi z drugimi enako mislečimi državami, predvsem v delu, kakšno mora biti pravno ozadje, da bo to imelo dodano vrednost. »Jaz mislim, da alternative tej odločitvi pravzaprav Slovenija nima,« je dejala in dodala, da je odločitev na koncu na strani vlade.

    Slovenija že dlje časa razmišlja o pridružitvi tožbi, ki jo je Južna Afrika proti Izraelu na ICJ konec leta 2023 vložila zaradi domnevnega kršenja konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi.

    Še 19 izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu

    Po navedbah virov za portal 24ur bi se lahko vlada z namero o pridružitvi seznanila že ta teden.

    Zunanje ministrstvo je sicer danes za STA sporočilo, da bo vlada odločitev sprejela na podlagi poglobljene analize. Ponovili so, da je intervencije možno vložiti do roka, določenega za vložitev zadnje pisne vloge v postopku, kar je v primeru tožbe Južne Afrike proti Izraelu trenutno 12. marec.

