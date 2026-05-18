Slovenija dobiva prvo desno koalicijo po osamosvojitvi

Kot zadnja med strankami bodoče koalicije je koalicijsko pogodbo potrjevala stranka SDS. Danes se izteče rok za vložitev mandatarske kandidature Janeza Janše. Njegova četrta vlada bo po predvidenem rokovniku prisegla prvi teden junija.

Najprej so koalicijsko pogodbo potrjevali Demokrati, ki veljajo za najšibkejši člen v novi koaliciji. V stranki zatrjujejo, da bo vseh šest poslancev stranke enotno podprlo Janeza Janšo za mandatarja, istočasno pa pred novinarske mikrofone ne spustijo koroškega poslanca Roberta Potnika in najstarejšega poslanca Franca Križana, ki v nasprotju s predsednikom stranke Anžetom Logarjem in vodjo poslanske skupine stranke Tadejem Ostercem ne kažeta navdušenja za vstop v Janševo vlado.

Demokratom so minuli petek sledili v Novi Sloveniji, ko je izvršilni odbor stranke soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v desno koalicijo, prvo v Sloveniji po osamosvojitvi. Včeraj je koalicijsko pogodbo potrjevala še stranka SDS. Seja sveta stranke je sinoči potekala v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije. Do vsebine koalicijske pogodbe so se sicer včeraj formalno opredeljevali še v strankah SLS in Fokus Marka Lotriča, a odločitev za vstop skupne liste v četrto Janševo vlado je že v petek sprejela Nova Slovenija.

Četrta Janševa vlada bo podobno kot tretja spet manjšinska,

s podporo (nad)koalicijske Resnice.

Do konca današnjega dneva se izteče rok za vložitev kandidature za predsednika vlade v drugem krogu, ko kandidata lahko predlaga najmanj deset poslancev. Glasovanje o Janševem mandatarstvu bo najverjetneje na prvi možni dan, to je v petek, 22. maja. Na tajnem glasovanju v državnem zboru se Janša lahko nadeja do 50 glasov podpore. Poleg 28 poslancev svoje stranke, devet poslancev Nove Slovenije in (do) šest poslancev Demokratov Anžeta Logarja. Janšo bodo za mandatarja potrdili tudi v stranki Resnica s petimi poslanci in oba poslanca narodnostnih manjšin.

Resnica (ne) bo opozicija

Predsednik Resnice Zoran Stevanović, ki se je na položaj predsednika državnega zbora zavihtel z glasovi strank bodoče koalicije, je konec tedna napovedal, da bo vseh pet poslancev stranke prispevalo podpise za kandidaturo Janše, a da ne bodo del koalicije. Istočasno pa Resnice ni mogoče šteti za opozicijsko stranko, saj bodo s svojimi glasovi omogočili nastanek vlade in njen obstoj.

Po izvolitvi Janše za mandatarja bo začel teči 15-dnevni rok za imenovanje vlade. Predvidoma prihodnji teden se bodo začela zaslišanja ministrskih kandidatov v matičnih delovnih telesih državnega zbora. Skladno z novelo zakona o vladi, bo Janšev ministrski zbor imel 15 članov. Janša je v minulih dneh ocenil, da je mogoče, da bi novo vlado dobili prvi teden junija.

Janez Janša se lahko nadeja 50 glasov podpore na volitvah za mandatarja. Tajno glasovanje bi državni zbor lahko izpeljal že v petek. Nova vlada bo imela 15 resorjev, imena ministrov ostajajo neznanka.

Tako koalicijska pogodba kot ministrska imena ostajajo neznanka. Izhodišča koalicijske pogodbe so bila spisana v dvajsetih točkah, v katerih so med vsebinskimi prioritetami nastajajoče desne koalicije opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Tudi seznam imen, kdo bodo ministri, v strankah bodoče koalicije držijo tesno za zaprtimi vrati.

Sestavljanje koalicije je poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj komentiral v Delovem podkastu Moč politike: »Imena niso bistvena. Je pa bilo zanimivo, kako mediji govorijo, da se vlada sestavlja netransparentno. Kje pa piše, da se mora transparentno sestavljati?« Po Žakljevi oceni način sestavljanja četrte Janševe vlade kaže »na dozorelost politikov in politike«, ki sestavlja vlado. Janša je pred volitvami sicer večkrat zatrdil, da šibke manjšinske vlade ne bo sestavljal. A četrta Janševa vlada bo podobno kot tretja spet manjšinska – s podporo (nad)koalicijske Resnice.