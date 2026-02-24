Kje je bolje živeti? Hrvaška naredila preskok, a Slovenija vendarle v prednosti

Včerajšnje soočenje na POP TV je odprlo razpravo tudi o tem, kje je bolje živeti: v Sloveniji ali na Hrvaškem? Gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han je na podatek, da se zaradi nevzdržnega stanja nekatera podjetja selijo v tujino oziroma so napovedala selitev, tudi na sosednjo Hrvaško, odvrnil, da je treba razbremeniti plače, obenem pa da zagovarja celovito davčno reformo.

Minister za delo in sookordinator Levice Luka Mesec pa je menil, da gre pri podjetjih, ki bodo odhajala na Hrvaško, za anekdotne primere: »Tisti menedžerji, ki pravijo, da bodo upravo selili na Hrvaško, gredo tja, ker je za menedžerje tam davčna politika ugodnejša.«

Jernej Vrtovec je pred desetimi dnevi za Sobotno prilogo v intervjuju dejal, da je cilj, da podjetja zadržimo v Sloveniji, ne da odhajajo na Hrvaško.

Kje pa je v resnici torej bolje živeti, nas Hrvaška res prehiteva? Index.hr je že pred časom naredil primerjavo glede na podatke Statističnega urada RS, hrvaškega Državnega zavoda za statistiko ter Eurostata.

Slovenija je v boljšem položaju

Hrvaški portal primerja ključne gospodarske in socialne kazalnike Slovenije in Hrvaške ter pokaže, da je Slovenija po večini meril vendarle v boljšem položaju.

Slovenija ima višjo povprečno neto plačo (1626,80 evra proti 1498 evrom na Hrvaškem) ter zakonsko določene in neobdavčene dodatke za prehrano in prevoz na delo, medtem ko ti na Hrvaškem niso obvezni. Prav tako je v Sloveniji regres zakonsko obvezen (leta 2025 v višini 1277,72 evra), na Hrvaškem pa ne. Porodniški dopust v Sloveniji traja 12 mesecev, na Hrvaškem šest mesecev.

Po makroekonomskih kazalnikih ima Slovenija nižjo inflacijo (2,6 odstotka proti 3,8 odstotka), višjo mediano neto dohodka (21.572 evrov proti 16.277 evrom) in višji BDP na prebivalca glede na povprečje EU (90 odstotkov proti 78 odstotkom). Stopnje DDV so podobne, vendar je splošna stopnja na Hrvaškem višja (25 odstotkov proti 22 odstotkom v Sloveniji).

Sklep analize je, da je slovenski model po kombinaciji plač, socialnih pravic in makroekonomskih kazalnikov trenutno ugodnejši za zaposlene in gospodinjstva kot hrvaški, čeprav so razlike odvisne od posameznega kazalnika in davčne obravnave, kaže analiza Index.hr.

Tudi analiza portala Necenzurirano, objavljena 11. februarja letos, zavrača tezo, da je Hrvaška po življenjskem standardu že prehitela Slovenijo. Ključni podatki kažejo, da ima Slovenija še vedno višji BDP na prebivalca (tudi po pariteti kupne moči), višje povprečne bruto in neto plače ter višjo kupno moč. Primerjave neto plač so pogosto zavajajoče, ker na Hrvaškem niso obvezni in sistemsko vključeni dodatki za malico, prevoz in regres, ki v Sloveniji pomenijo pomemben del dohodka.

Posledica česa je rast plač?

Rast plač na Hrvaškem je večinoma posledica močnih dvigov v javnem sektorju, pri tem pa ima država višjo inflacijo kot Slovenija. Čeprav so visoke plače na Hrvaškem manj obdavčene, ima država eno najvišjih stopenj DDV v EU, kar bolj obremenjuje nižje dohodkovne skupine. Nižji prispevki se odražajo tudi v bistveno nižjih pokojninah. Kot so sklenili analizo, Hrvaška po ključnih kazalnikih življenjskega standarda Slovenije ni prehitela, del primerjav pa temelji na selektivni interpretaciji podatkov, so navedli.

Hrvaški ekonomist Ivan Odrčić je za Dnevnik.hr pred nekaj časa dejal, da se je razlika v plačah med državama res zmanjšala, vendar je poudaril, da Slovenija še vedno vodi. Hrvaško približevanje je po njegovih besedah predvsem posledica močne rasti plač, zlasti v javnem sektorju, ki presega rast produktivnosti. To kratkoročno zvišuje življenjski standard, a povečuje inflacijska tveganja in zmanjšuje prostor za investicije.

Jernej Vrtovec je za Sobotno prilogo ocenil, da Hrvaška Slovenijo po nekaterih kazalnikih dohiteva ali celo prehiteva, predvsem zaradi davčne reforme in razbremenitve dela pod vlado Andreja Plenkovića. Čeprav je slovenska povprečna neto plača še vedno za približno 70 do 80 evrov višja, meni, da je razlika zanemarljiva ob upoštevanju višjih življenjskih stroškov v Sloveniji, zlasti nepremičnin.

Po njegovem mnenju je Hrvaška v zadnjem desetletju naredila velik razvojni preskok, zmanjšala zaostanek za Slovenijo ter z nižjo obdavčitvijo dela in dobička, olajšavami za mlade in ukrepi za vračanje izseljenih državljanov okrepila demografsko in gospodarsko sliko. Kritičen je do slovenske davčne politike in zagovarja razbremenitev dela, višjo splošno dohodninsko olajšavo za mlade ter nižjo obdavčitev dobička, češ da zaradi ugodnejših pogojev nekateri podjetniki dejavnosti selijo na Hrvaško.