    Slovenija

    Kje je bolje živeti? Hrvaška naredila preskok, a Slovenija vendarle v prednosti

    Analiza hrvaškega portala Index.hr kaže, da je Slovenija po večini meril trenutno v boljšem položaju od Hrvaške.
    Včerajšnje soočenje na POP TV je odprlo razpravo tudi o tem, kje je bolje živeti: v Sloveniji ali na Hrvaškem.  FOTO: Roman Šipić
    Galerija
    Včerajšnje soočenje na POP TV je odprlo razpravo tudi o tem, kje je bolje živeti: v Sloveniji ali na Hrvaškem.  FOTO: Roman Šipić
    R. I.
    24. 2. 2026 | 10:32
    24. 2. 2026 | 11:37
    5:24
    A+A-

    Včerajšnje soočenje na POP TV je odprlo razpravo tudi o tem, kje je bolje živeti: v Sloveniji ali na Hrvaškem? Gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han je na podatek, da se zaradi nevzdržnega stanja nekatera podjetja selijo v tujino oziroma so napovedala selitev, tudi na sosednjo Hrvaško, odvrnil, da je treba razbremeniti plače, obenem pa da zagovarja celovito davčno reformo.

    image_alt
    V primerjavi s »civilizirano Evropo« Balkan sploh ni tako slab

    Minister za delo in sookordinator Levice Luka Mesec pa je menil, da gre pri podjetjih, ki bodo odhajala na Hrvaško, za anekdotne primere: »Tisti menedžerji, ki pravijo, da bodo upravo selili na Hrvaško, gredo tja, ker je za menedžerje tam davčna politika ugodnejša.«

    Jernej Vrtovec je pred desetimi dnevi za Sobotno prilogo v intervjuju dejal, da je cilj, da podjetja zadržimo v Sloveniji, ne da odhajajo na Hrvaško.

    Kje pa je v resnici torej bolje živeti, nas Hrvaška res prehiteva? Index.hr je že pred časom naredil primerjavo glede na podatke Statističnega urada RS, hrvaškega Državnega zavoda za statistiko ter Eurostata.

    Slovenija je v boljšem položaju

    Hrvaški portal primerja ključne gospodarske in socialne kazalnike Slovenije in Hrvaške ter pokaže, da je Slovenija po večini meril vendarle v boljšem položaju.

    Slovenija ima višjo povprečno neto plačo (1626,80 evra proti 1498 evrom na Hrvaškem) ter zakonsko določene in neobdavčene dodatke za prehrano in prevoz na delo, medtem ko ti na Hrvaškem niso obvezni. Prav tako je v Sloveniji regres zakonsko obvezen (leta 2025 v višini 1277,72 evra), na Hrvaškem pa ne. Porodniški dopust v Sloveniji traja 12 mesecev, na Hrvaškem šest mesecev.

    Po makroekonomskih kazalnikih ima Slovenija nižjo inflacijo (2,6 odstotka proti 3,8 odstotka), višjo mediano neto dohodka (21.572 evrov proti 16.277 evrom) in višji BDP na prebivalca glede na povprečje EU (90 odstotkov proti 78 odstotkom). Stopnje DDV so podobne, vendar je splošna stopnja na Hrvaškem višja (25 odstotkov proti 22 odstotkom v Sloveniji).

    NE SPREGLEJTE KOMENTARJA PRVEGA SOOČENJA -> Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? 

    Sklep analize je, da je slovenski model po kombinaciji plač, socialnih pravic in makroekonomskih kazalnikov trenutno ugodnejši za zaposlene in gospodinjstva kot hrvaški, čeprav so razlike odvisne od posameznega kazalnika in davčne obravnave, kaže analiza Index.hr.

    Tudi analiza portala Necenzurirano, objavljena 11. februarja letos, zavrača tezo, da je Hrvaška po življenjskem standardu že prehitela Slovenijo. Ključni podatki kažejo, da ima Slovenija še vedno višji BDP na prebivalca (tudi po pariteti kupne moči), višje povprečne bruto in neto plače ter višjo kupno moč. Primerjave neto plač so pogosto zavajajoče, ker na Hrvaškem niso obvezni in sistemsko vključeni dodatki za malico, prevoz in regres, ki v Sloveniji pomenijo pomemben del dohodka.

    Posledica česa je rast plač?

    Rast plač na Hrvaškem je večinoma posledica močnih dvigov v javnem sektorju, pri tem pa ima država višjo inflacijo kot Slovenija. Čeprav so visoke plače na Hrvaškem manj obdavčene, ima država eno najvišjih stopenj DDV v EU, kar bolj obremenjuje nižje dohodkovne skupine. Nižji prispevki se odražajo tudi v bistveno nižjih pokojninah. Kot so sklenili analizo, Hrvaška po ključnih kazalnikih življenjskega standarda Slovenije ni prehitela, del primerjav pa temelji na selektivni interpretaciji podatkov, so navedli.

    Hrvaški ekonomist Ivan Odrčić je za Dnevnik.hr pred nekaj časa dejal, da se je razlika v plačah med državama res zmanjšala, vendar je poudaril, da Slovenija še vedno vodi. Hrvaško približevanje je po njegovih besedah predvsem posledica močne rasti plač, zlasti v javnem sektorju, ki presega rast produktivnosti. To kratkoročno zvišuje življenjski standard, a povečuje inflacijska tveganja in zmanjšuje prostor za investicije.

    Jernej Vrtovec je za Sobotno prilogo ocenil, da Hrvaška Slovenijo po nekaterih kazalnikih dohiteva ali celo prehiteva, predvsem zaradi davčne reforme in razbremenitve dela pod vlado Andreja Plenkovića. Čeprav je slovenska povprečna neto plača še vedno za približno 70 do 80 evrov višja, meni, da je razlika zanemarljiva ob upoštevanju višjih življenjskih stroškov v Sloveniji, zlasti nepremičnin.

    Po njegovem mnenju je Hrvaška v zadnjem desetletju naredila velik razvojni preskok, zmanjšala zaostanek za Slovenijo ter z nižjo obdavčitvijo dela in dobička, olajšavami za mlade in ukrepi za vračanje izseljenih državljanov okrepila demografsko in gospodarsko sliko. Kritičen je do slovenske davčne politike in zagovarja razbremenitev dela, višjo splošno dohodninsko olajšavo za mlade ter nižjo obdavčitev dobička, češ da zaradi ugodnejših pogojev nekateri podjetniki dejavnosti selijo na Hrvaško.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kempinski

    Palace je začasno spet stari hotel Palace

    Tajce in Bahrajnce bodo spet zamenjali, tokrat Tajci. Portorožani ne bi radi dolgo žalovali za Kempinskim.
    Boris Šuligoj 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Jernej Vrtovec, Predsednik Nove Slovenije

    Cilj je, da podjetja zadržimo v Sloveniji, ne da odhajajo na Hrvaško

    »Delo mora spet postati vrednota,« pravi Jernej Vrtovec, ki je po izobrazbi teolog, v praksi pa prekaljen politik.
    Janez Tomažič 14. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Romana Tomc: Izključevanje je zraslo na levici in je znak šibkosti

    Podpredsednica SDS in EPP napoveduje, da ne bodo sodelovali s strankami, katerih cilji so popolnoma nasprotni njihovi viziji boljše Slovenije.
    Uroš Esih 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    EU

    Hrana v Sloveniji cenejša od povprečja, vendar zanjo porabimo večji delež plač

    Po podatkih Evrostata so Slovenci med redkimi Evropejci, ki za alkohol zapravijo manj kot za brezalkoholne pijače.
    16. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mladi in stanovanja

    Kako bi lahko mladim zagotovili cenovno dostopna lastniška stanovanja?

    Dostopna lastniška stanovanja morajo biti temelj izboljšanja demografije.
    13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

    Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
    23. 2. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brezkončna afera Epstein

    Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

    Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
    23. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Železnice
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    SlovenijaHrvaškaplačeanalizagospodarstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    ZDA-Iran
    ZDA-Iran

    Iran se dogovorja s Kitajsko o nakupu orožja, Trumpu bo spet svetoval zet

    Namestitev nadzvočnih raket bi znatno povečala iranske zmogljivosti in predstavljala grožnjo ameriškim pomorskim silam v regiji.
    24. 2. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Recenzijski izvod
    Recenzijski izvod

    (OCENA) Aiko Zakrajšek: Bila sem jezero

    O pesnici Aiko Zakrajšek bomo slišali še dobre besede, sploh ker že z vso ostrino peresa kaže na prisotno in porajajočo se poetično veščino.
    24. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Moskva
    Moskva

    Moskovski policist ubit v bombnem napadu blizu železniške postaje

    V središču Moskve je v noči na torek eksplodirala bomba ob policijskem patruljnem vozilu, pri čemer sta umrla napadalec in policist, dva policista sta ranjena.
    24. 2. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Povratek
    Povratek

    Nekdanji trener prepričan, da je vrnitev Serene Williams le vprašanje časa

    Nekdanji trener Serene Williams Rick Macci ne dvomi v povratek Američanke, ki se po njegovih navedbah že pripravlja za vrnitev.
    24. 2. 2026 | 11:22
    Preberite več
    Žreb na Dunaju
    Žreb na Dunaju

    Celjani dobili četrtfinalnega tekmeca v Evropi

    Rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo v četrtfinalu pokala EHF pomerili z romunsko ekipo Buzau. Prva tekma konec marca v Zlatorogu.
    Peter Zalokar 24. 2. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Povratek

    Nekdanji trener prepričan, da je vrnitev Serene Williams le vprašanje časa

    Nekdanji trener Serene Williams Rick Macci ne dvomi v povratek Američanke, ki se po njegovih navedbah že pripravlja za vrnitev.
    24. 2. 2026 | 11:22
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Žreb na Dunaju

    Celjani dobili četrtfinalnega tekmeca v Evropi

    Rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo v četrtfinalu pokala EHF pomerili z romunsko ekipo Buzau. Prva tekma konec marca v Zlatorogu.
    Peter Zalokar 24. 2. 2026 | 11:11
    Preberite več
