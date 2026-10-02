Slovenija ima potencial, a potrebuje več ambicij

Inovacije, umetna inteligenca, višje ambicije, manjši davek na kapital, socialna kapica in predvidljivejše davčno okolje so bili najpomembnejši poudarki Managerskega kongresa v Portorožu. »Poslovanje v naši državi je tako kot športno plezanje, nikoli ne veš, kdaj se ti bo odlomila skala, kot se je lani decembra z obvezno božičnico,« je dejal Marko Lukić, predsednik Združenja Manager ter lastnik in direktor Lumarja.

Slovensko gospodarstvo je trdoživo. Povpraševanje po transformatorjih se hitro povečuje. Za financiranje sociale je nujno dobro gospodarstvo.

Premier Janez Janša se je gospodarstvenikom zahvalil za njihovo delo in vztrajnost. Brez gospodarstva in lokalne samouprave po njegovih besedah v Sloveniji ne bi živeli tako dobro, kot živimo. »Ne potrebujemo še ene razprave o tem, ali ima Slovenija potencial, ker ga pač preprosto ima,« je dejal.

Slovenijo je opisal kot državo, ki je v zadnjih letih »izgubila precej sape«, vendar ima po njegovem mnenju še vedno dobro izhodišče. Slovensko gospodarstvo je označil za trdoživo, saj je po osamosvojitvi hitro nadomestilo jugoslovanske trge z evropskimi in postalo odporno na številne krize. Kot težavo je izpostavil državni aparat, birokracijo in približno 22.000 predpisov, ki veljajo v Sloveniji.

Janez Janša na kongresu Združenja manager. Foto Mediaspeed

Janša je naštel tudi dobre novice. »Nismo pod vodo, nismo potopljeni,« je dejal in dodal, da je težave mogoče rešiti brez drastičnih ukrepov in kriznega zategovanja pasu. Pozitivno se mu zdi tudi, da se Evropa začenja resneje ukvarjati z birokratskimi ovirami in konkurenčnostjo.

Stabilnost za kapital

Finančni minister Andrej Šircelj je večji del razprave namenil davčnemu in finančnemu okolju. »Potrebujemo stabilno davčno okolje,« je poudaril. Predvidljivost je po njegovih besedah pomembna za zaupanje kapitala, ta pa je eden od pogojev za nove naložbe in nadaljnji gospodarski razvoj. »Če imamo stabilno okolje, imamo zaupanje kapitala, da investira,« je dejal Šircelj.

Vrhunec kongresa je bila razglasitev menedžerja leta 2026. Priznanje je iz rok predsednice republike Nataše Pirc Musar prejel Tomaž Kmecl, glavni direktor Kolektorja Etre. Pod njegovim vodstvom je podjetje število zaposlenih od leta 2009 povečalo z okoli 200 na 627 konec lanskega leta, prihodke pa je zvišalo s 133 na skoraj 370 milijonov evrov. Več kot 90 odstotkov prihodkov ustvari na tujih trgih.

Finančni minister Andrej Šircelj je sodeloval na okrogli mizi Foto Mediaspeed

Kmecl je uspeh pripisal predvsem delu in rezultatom, vendar opozoril, da bilanca sama ne pove, kako je podjetje doseglo tak rezultat. »Rezultat je skupek okoliščin, ki jih izkoriščaš, produkta, ki ga proizvajaš, uspešnosti prodaje in tako naprej,« je dejal.

Povpraševanje po transformatorjih močno raste, vendar po Kmeclovih besedah visoka rast Etre ni zgolj posledica konjunkture. Med ključnimi razlogi za rast povpraševanja je poudaril zeleni prehod in podatkovne centre, največji med njimi namreč porabijo toliko energije, kot je proizvede jedrska elektrarna.

Managerski kongres 2026 je v ospredje postavil drzen in nujen odgovor na izzive velikih geopolitičnih, tehnoloških in demografskih premikov: novo inteligenco vodenja. Fotografije: Borut Cvetko/mediaspeed.net

Kmecl je bil kritičen do evropskega gospodarstva. Po njegovem mnenju se je Evropa preveč zbirokratizirala in se ukvarja s stvarmi, ki so glede na gospodarske razmere premalo pomembne. »Dobro socialo je treba znati financirati. In za to potrebuješ močno gospodarstvo,« je dejal. Evropska podjetja se morajo po njegovih besedah uspešno kosati s konkurenco z Daljnega vzhoda, saj bodo le rezultati zagotavljali socialno blagostanje. Za Slovenijo pa Kmecl kot eno največjih težav vidi način javnega komuniciranja. »Slovenci bi se morali predvsem nehati prepirati in začeti spoštljivo komunicirati,« je dejal. Različni pogledi so normalni, pravi, vendar so način argumentiranja in medsebojni napadi nesprejemljivi.

Managerski kongres 2026 je v ospredje postavil drzen in nujen odgovor na izzive velikih geopolitičnih, tehnoloških in demografskih premikov: novo inteligenco vodenja. Fotografije: Borut Cvetko/mediaspeed.net