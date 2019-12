Slovenija in BiH za poostritev nadzora zunanjih meja EU

Slovenija vrača nezakonite migrante Hrvaški, ta pa v BiH

Predsednik republikein člani predsedstva Bosne in Hercegovine, ki danes začenja dvodnevni obisk v Sloveniji, so po srečanju v predsedniški palači poudarili, da bi morali za učinkovit boj proti nezakonitim migracijam poostriti nadzor zunanjih meja Evropske unije. Migranti v BiH namreč pridejo preko držav članic EU, so poudarili.Pahor je danes na novinarski konferenci pozval, da bi morala nova Evropska komisija kot eno od prioritet imeti tudi ureditev migrantske politike. V okviru tega bi morali zaostriti nadzor na zunanjih meja Evropske unije in tako preprečiti nezakonite migracije.Migranti namreč po prvem prečkanju zunanjih meja EU nadaljujejo pot čez BiH in tam obstanejo, ko jim ne uspe prečkanje meje na Hrvaško oziroma jih hrvaške oblasti vrnejo v BiH.Tudi predsedujoči predsedstvu BiHse je strinjal s tem, ko je med drugim dejal, da bi morali problem migracij reševati predvsem tam, kjer nastanejo. Ne moremo še naprej delati tako, da Slovenija vrača nezakonite migrante Hrvaški, ta pa v BiH, zadevo je treba rešiti sistemsko v sodelovanju z vsemi, je poudaril.Med osrednjimi temami današnjih pogovorov je bila tudi evroatlantska perspektiva BiH. Člani predsedstva BiH so zagotovili, da BiH še vedno stremi k članstvu v EU. Pahor je ponovil, da bi morala povezava nadaljevati širitveni proces in da bo imela naslednjo priložnost marca.Predsedstvo BiH, ki mu predseduje hrvaški član Željko Komšić, člana pa stain, na povabilo Pahorja danes začenja svoj prvi uradni obisk v Sloveniji. Bivše predsedstvo, ki običajno na uradne obiske ne hodi v celotni zasedbi, je bilo na obisku v Sloveniji marca 2015.