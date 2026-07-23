EU in Slovenija še postavljata pravila igre, priporočena omejitev: 13 let

Agencija za komunikacije je ta teden javnost obvestila o ugotovitvah poročila o spletni varnosti otrok, ki ga je pripravila evropska strokovna skupina. Tako Slovenija kot evropska komisija še pripravljata pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij, v torek pa jo je že samostojno uvedla Francija. Marca je evropska komisija imenovala skupino, sestavljeno iz strokovnjakov s področja zdravja, nevroznanosti, psihologije, pravic otrok, mladih in predstavnikov civilne družbe. Ti so se nekaj mesecev ukvarjali z analizo prednosti in slabosti posebnih starostnih omejitev za družbena omrežja in druge digitalne storitve, s pristopi za zaščito in spletno opolnomočenje mladoletnikov ter podporo staršem in vzgojiteljem. Visoka podpora omejitvam Agencija za komunikacije (Akos) je ...