EU in Slovenija še postavljata pravila igre, priporočena omejitev: 13 let

Evropska pravna podlaga za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij naj bi bila pripravljena ob koncu poletja.
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Francija je prva članica EU, ki otrokom, mlajšim od 15 let, prepoveduje uporabo tiktoka, instagrama, snapchata. Kdaj bodo sledile druge države? FOTO: Blaž Samec
Agencija za komunikacije je ta teden javnost obvestila o ugotovitvah poročila o spletni varnosti otrok, ki ga je pripravila evropska strokovna skupina. Tako Slovenija kot evropska komisija še pripravljata pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij, v torek pa jo je že samostojno uvedla Francija.
Marca je evropska komisija imenovala skupino, sestavljeno iz strokovnjakov s področja zdravja, nevroznanosti, psihologije, pravic otrok, mladih in predstavnikov civilne družbe. Ti so se nekaj mesecev ukvarjali z analizo prednosti in slabosti posebnih starostnih omejitev za družbena omrežja in druge digitalne storitve, s pristopi za zaščito in spletno opolnomočenje mladoletnikov ter podporo staršem in vzgojiteljem.
Visoka podpora omejitvam
Agencija za komunikacije (Akos) je ...
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