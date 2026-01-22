Slovenija je izjemno skladno nerazvita

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je ob koncu izdelave strategije regionalnega razvoja Slovenije pripravilo dogodek Močne regije, močna Slovenija. Strategija regionalnega razvoja je strateški dokument, ki bo sistemsko in celovito urejal skladen regionalni razvoj, opredelil cilje in usmeritve, oblikoval usklajene ukrepe regionalne politike ter dal regionalnemu razvoju potrebno težo in podlago za učinkovitejše spremljanje in vrednotenje, je bilo mogoče razumeti na srečanju v Mariboru.