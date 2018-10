FOTO:Slovenija je največja izvoznica medvedov v Evropi

»Dali smo ji ime Klavdija. Imela je 55 kilogramov in so jo odpeljali v Italijo, v Trentino,« pravi Marko Jonozovič, vodja oddelka za gozdne živali in lovstvo pri Zavodu za gozdove Slovenije, o medvedki, ki so jo leta 1999 odpeljali iz Slovenije. Od takrat naprej je sodeloval pri odlovu vseh medvedov, s katerimi smo naseljevali ali ponovno naseljevali Avstrijo, Italijo, Francijo, Španijo. V zadnjih dobrih 20 letih je bilo 24 medvedov, od tega dve medvedki pred kratkim. S trditvijo, da je Slovenija največja izvoznica medvedov v Evropi, se Marko Jonozovič strinja: »Razlog za to so tudi genetske raziskave, s katerimi so ugotovili, da so medvedom v Italiji ali v Franciji ...