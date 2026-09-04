Slovenija je odvisna od močne kohezije

Predsednik evropskega sveta António Costa se je na polovici svoje turneje po državah članicah EU ustavil pri predsedniku vlade Janezu Janši. Glavni del pogovora je bil namenjen predlogu dolgoročnega proračuna EU (MFF) za obdobje 2028–2034. Za Slovenijo so prioritete prehranska, energetska in kibernetska varnost ter obramba. Janša je po pogovoru s Costo ocenil, da so pogajanja v najbolj odločilni fazi pred pripravo sporazuma. Poleg omenjenih so za Slovenijo prioritete tudi konkurenčnost, inovacije in industrijska transformacija, kajti če se ne ustvarja nova vrednost, potem tudi za prve prioritete ni dovolj sredstev ali pa virov, je povedal Janša. Costa pa je med skupnimi prednostnimi nalogami EU izpostavil konkurenčnost evropskega gospodarstva, obrambo, varnost in odpornost, pri tem pa ...