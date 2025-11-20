Slovenija je pripravljena sodelovati pri urjenju palestinskih policistov

Slovenija je po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon pripravljena sodelovati pri urjenju palestinskih policistov iz Gaze, ki ga načrtuje EU. Kako točno bo sodelovala, še ni znano, je ministrica dodala v izjavi ob robu zasedanja zunanjih ministrov članic Unije v Bruslju. Prav tako je podprla misijo EU za podporo delovanju mejnega prehoda Rafa.

»Tudi Slovenija je pripravljena sodelovati, tako da prav zdaj pregledujemo, s koliko ljudmi in kje,« je o načrtih EU za urjenje do 3000 policistov iz Gaze, ki jih je danes naznanila visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kaja Kallas, povedala Fajonova.

Policiste, ki so po neuradnih informacijah na plačilni listi Palestinske uprave, bi urili v okviru misije EU za podporo palestinski policiji EUPOL COPPS, ki trenutno deluje le na zasedenem Zahodnem bregu.

Slovenija po besedah ministrice prav tako podpira oživitev misije EUBAM Rafah, namenjene podpori delovanja mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom. Misija se je začela leta 2005, a trenutno ne deluje na mejnem prehodu.

Vodje diplomacij članic o spremembi mandatov teh dveh civilnih misij EU v regiji govorijo v okviru razprave o vlogi Unije pri izvajanju mirovnega načrta za Gazo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Načrt je v ponedeljek podprl varnostni svet Združenih narodov, katerega članica je trenutno tudi Slovenija.