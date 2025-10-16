Vrh MED9 v Portorožu je rezultat kontinuitete med prejšnjo in sedanjo vlado

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je svojo sredozemsko dimenzijo v zunanji politiki kronala s članstvom v skupini MED9 v času prejšnje vlade Janeza Janše. Vlada Roberta Goloba pa vrhu držav skupine MED9, ki ga bo 20. oktobra gostila v Portorožu, pripisuje status najpomembnejšega zunanje­političnega dogodka svojega mandata. Predsedovanje Slovenije skupini MED9 je vsekakor dokaz ugleda in pomena zunanjepolitičnih aktivnosti Slovenije v mediteranski regiji, menijo na Mladiki.

»Članice EU za obravnavo posameznih skup­nih vprašanj tvorijo različne neformalne povezave. Pogosto se povezujejo na regionalni podlagi. Slovenija ima več sidrišč – srednjeevropsko, alpsko in tudi sredozemsko. Prvotno se je tedaj še MED7 poskušala približati že leta 2014, vendar ni prišlo do realizacije,« na vprašanje, kaj je vodilo prejšnjo vlado Janeza Janše, da se pridruži skupini MED7, odgovarja zunanji minister v tretji Janševi vladi Anže Logar.