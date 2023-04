Slovenija je v Ukrajino dostavila 20 oklepnikov tipa pandur, namenjenih za prevoz pehote, danes na spletu poroča portal 24ur. V Slovenski vojski so bili 24 let, šlo naj bi za najmanj staro orožje, ki ga je Slovenija doslej poslala Ukrajini. Glede na navedbe virov, ki jih navaja portal, je bil transport v Ukrajino v popolni tajnosti zaključen v tem tednu. Sama operacija naj bi trajala več mesecev, saj so morali oklepnike pripraviti, servisirati in organizirati prevoz.

Po štiri oklepnike valuk naj bi v eno od bližnjih držav prepeljali s strateškim transportnim letalom C17. Vmesni postanek je bil po poročanju portala v enem od dveh logističnih zbirnih centrov za pomoč Ukrajini na Poljskem ali Slovaškem. Transport naj bi se nekoliko zavlekel zaradi zadnjih dogodkov v Sudanu.

Slovenski valuk je posodobljena in licenčna različica lahkega večnamenskega kolesnega pehotnega bojnega vozila pandur, ki je zgrajeno v Sloveniji. Oborožen je lahko z mitraljezom 12,7 mm ali avtomatskim bombometom. V sestavi Slovenske vojske jih je bilo 85.

Portal 24 ur še navaja, da je v obrambo proti ruski agresiji Ukrajini do sedaj Slovenija poslala 28 tankov M55S, 35 oklepnikov z gosenicami M80A, 16 havbic M2A1, 20 vozil HMMWV (humvee) in številno drugo oborožitev ter opremo.

Na obrambnem ministrstvu so navedli, da poročil ne komentirajo skladno s sklepom vlade, po katerem so podatki o slovenski vojaški pomoči Ukrajini tajni.

Mesto Avdiivka v Donecku. FOTO: Anatolii Stepanov/Afp

Zelenski napad na muzej v Kupjansku označil za barbarsko dejanje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem odzval na raketni napad ruske vojske na lokalni zgodovinski muzej v Kupjansku na severovzhodu Ukrajine, v katerem sta po zadnjih podatkih umrli dve osebi, deset jih je bilo ranjenih. Napad je označil za barbarsko dejanje in dodal, da poskuša Rusija izbrisati ukrajinsko zgodovino in kulturo.

Na Telegramu je ukrajinski predsednik objavil videoposnetek ljudi v vojaških uniformah med ruševinami delno uničene stavbe muzeja z razbitimi okni. V video nagovoru pa je še navedel, da je Rusija doslej skupno uničila več kot 60 ukrajinski muzejev in galerij. »Rusija je s tem napadom ubila dve ženski (...), deset ljudi je bilo ranjenih, nudimo jim potrebno pomoč,« je še povedal Zelenski.

Ukrajinska vojska je nadzor nad mestom Kupjansk, ključnim železniškim vozliščem na severovzhodu Ukrajine, ponovno prevzela septembra lani. Ko so se letos okrepile bojazni, da bi lahko ruska vojska mesto ponovno osvojila, je Ukrajina v začetku marca odredila evakuacijo ranljivih prebivalcev.