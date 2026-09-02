Markeš: Slovenija je kot trojanski konj Izraela blokirala EU

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta podkast Od srede do srede tokrat začela s temo o nedavni potezi Slovenije, in sicer o blokadi skupne izjave Evropske unije o širjenju izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Menita, da je Slovenija s tem prvič ostro izstopila iz skupne evropske linije in potezo označita za sramotno. »Slovenija je kot trojanski konj Izraela blokirala EU v osebi Janeza Janše,« meni Markeš, ki opozori tudi na razgradnjo pravil, meril in politične kulture. »Ali imamo sploh še kaj kriterijev, po katerih stavimo na to, da je to naša država?« še doda. Markeš izpostavi tudi občutek, da se javni prostor vse bolj polni z nervozo, pritiski in izgubo orientacije o tem, kdo v resnici določa smer države. »Stevanović dela zunanjo politiko mimo ...