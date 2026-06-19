Janša: Bliža se konec socialnega turizma in tihotapljenja ljudi

Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z voditelji 18 drugih držav članic Evropske unije podpisal skupno pismo, naslovljeno na predsednika Evropskega sveta in predsednico Evropske komisije, v katerem podpisniki pozivajo k odločnejšim in učinkovitejšim evropskim rešitvam na področju migracij, so sporočili iz vlade.

Voditelji v pismu poudarjajo potrebo po zmanjšanju neregularnih migracijskih tokov, učinkovitejšem boju proti tihotapljenju ljudi, povečanju vračanja oseb brez pravice do bivanja v Evropski uniji ter krepitvi sodelovanja s tretjimi državami. Ob tem poudarjajo, da morajo biti vsi ukrepi v celoti skladni s pravom Evropske unije in mednarodnimi konvencijami.

V pismu podpisniki pozivajo tudi k hitri uresničitvi dogovorjenih rešitev in doseganju konkretnih rezultatov, ki bodo prispevali k varnosti, stabilnosti in ohranjanju družbene kohezije v Evropi.

Ob podpisu pisma je Janša dejal: »Slovenija se je končno pridružila 18 članicam EU, ki terjajo bistveno spremembo imigracijske politike tudi v praksi. Bliža se konec socialnega turizma, spregledanega tihotapljenja ljudi in uvažanja volivcev za evropsko levico.«