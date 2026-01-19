Slovenija mu je dala spoštovanje, mir in prihodnost

V zadnjih petih letih je Slovenija prosilcem iz 95 držav podelila 12.677 slovenskih državljanstev. Lani je bilo podanih 1961 novih vlog za pridobitev slovenskega državljanstva, kar je znatno manj kot leta 2024, v zadnjih petih letih so prosilci iz 108 držav podali skupno 15.207 novih vlog za državljanstvo, kažejo podatki ministrstva za notranje zadeve.

Tradicionalno je največ zanimanja za slovenski potni list v državah na območju nekdanje Jugoslavije. V zadnjih petih letih smo z naskokom največ novih državljanov dobili iz Bosne in Hercegovine. Balkanskim prosilcem sledijo prosilci iz vzhodnoevropskih držav. Zaradi agresije na Ukrajino na notranjem ministrstvu opažajo več zanimanja za pridobitev slovenskega državljanstva od državljanov Ukrajine in Ruske federacije. Od začetka vojne v Ukrajini se je postavilo v vrsto za slovenski potni list 429 državljanov Rusije in 269 Ukrajincev, v tem obdobju je Slovenija dodelila državljanstvo 194 Rusom in 97 Ukrajincem.