FOTO:Slovenija na pragu nove smrtonosne »epidemije«?  

Ljubljana – Zaradi azbesta je v Sloveniji po 2020 pričakovati smrtonosno »epidemijo«. Po podatkih študije kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa mu je bilo izpostavljenih več kot 23.000 ljudi. Medtem ko je vrh azbestoz že mimo, čas mezotelioma in pljučnega raka šele prihaja. Več kot dva tisočim je država priznala vsaj eno poklicno bolezen zaradi azbesta, številni se čutijo izigrane. V šestih letih je bilo 265 obolelim izplačanih štiri milijone evrov odškodnin, nekajkrat toliko jih bo še treba …Salonit Anhovo je najbolj razvpit primer izpostavljenosti azbestu in obolevnosti pri nas, a še zdaleč ne ...

